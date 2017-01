Presidenza Parlamento Ue, Tajani in vantaggio su Pittella. Inside

Presidenza Parlamento Ue, Tajani in vantaggio su Pittella

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

A 24 ore dal voto del Parlamento europeo che dovrà eleggere il successore di Martin Schulz Antonio Tajani é in leggero vantaggio rispetto al rivale Gianni Pittella. Secondo quanto puó riferire Affaritaliani.it infatti il candidato del Partito popolare staccherebbe di una quindicina di mani alzate il rivale socialista. E con Guy Verhofstadt fuori dai giochi a causa del suo flirt con il Movimento 5 Stelle, nell'Aula di Strasburgo é probabile che si andrà allo scontro diretto popolari-socialisti.

Tajani in vantaggio sul rivale Pittella

I numeri sono ballerini e in situazioni come queste dare la corona prima del voto é un azzardo. Eppure tra i corridoi dei palazzi bruxellesi i bene informati dicono che l'eurodeputato di Forza Italia possa contare su un appoggio più largo di Pittella. Tajani puó infatti giovarsi dell'appoggio del gruppo popolare che conta 216 voti, ci sono poi i conservatori dell'Ecr che portano altri 74 seggi. Totale 290. Mancano 86 seggi per raggiungere quota 376, quella destinata a dare lo scettro della presidenza. Ma a sostenere Tajani ci saranno probabilmente anche i liberali dell'Alde, 68 voti, parte del gruppo Efdd (Ukip e M5S) che contano 44 eurodeputati e del gruppo Nazioni e Libertà, dove siedono Lega Nord e Front National, in tutto 39 eurodeputati.

Numeri ballerini per Tajani

Ci sono però una serie di incognite. Già, perché a Strasburgo, ancora meno che nei parlamenti nazionali, non esiste un voto del gruppo, ma ogni eurodeputato pensa per sé. Ecco dunque che Tajani potrebbe entrare nel mirino di molti franchi tiratori. Tra gli stessi popolari ci sono molti che non hanno apprezzato la sua investitura. Troppo legato a Berlusconi, dicono. E così qualcuno potrebbe votare contro o astenersi. Anche tra i conservatori le defezioni potrebbero essere molte. Come voterà Raffaele Fitto e Remo Sernagiotto, usciti da FI in rottura con la linea berlusconiana ed entrati nei Conservatori? Anche nell'Alde i malumori non mancano e se nell'Efdd é probabile che l'Ukip alla fine voti per Tajani é verosimile che il M5S se voterà lo farà per Pittella.

I Non Iscritti, l'ennesima incognita

Ci sono poi i Non Iscritti, gli eurodeputati che nessun gruppo ha voluto o che non si sentivano 'a casa' in nessuna sigla. Tra di loro gli eurodeputati di estrema destra di Alba dorata o gli antisemiti di Jobbik, ma anche i comunisti ellenici. Si tratta di frange di estrema destra e sinistra, dove però la componente di destra é maggioritaria e quindi in molti potrebbero alla fine convergere su Tajani. Ufficialmente nessuno vuole il sostegno di personaggi simili, ma nel segreto dell'urna un voto vale l'altro.

Pittella cerca di compattare la sinistra

E Gianni Pittella su quali voti puó contare? Il gruppo S&D ha a Strasburgo 189 seggi che dovrebbero votare in maniera compatta. Ci sono poi quelli della Gue, la sinistra massimalista, che turandosi il naso dovrebbero sostenere l'eurodeputato lucano. Anche i Verdi, che pure ufficialmente si sono tirati fuori dalla partita, alla fine dovrebbero sostenere Pittella. Totale 291.

Le regole del voto premiano Tajani

Le regole del Parlamento europeo prevedono tre scrutini con voto segreto in cui il presidente viene eletto a maggioranza assoluta: dunque 376 mani. Né Pittella né Tajani hanno i numeri per farcela nei primi tre round e ogni gruppo voterà per il proprio candidato. In serata invece ci sarà il quarto voto e a quel punto vincerà chi avrà guadagnato la maggioranza relativa. Tra gruppi che si spaccheranno, franchi tiratori e astenuti é difficile dire chi avrà la meglio, ma nel Ppe sono sicuri che alla fine a prevalere sarà Antonio Tajani, anche se con uno scarto di pochi voti.