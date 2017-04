Primarie, Renzi verso la segreteria. Bruxelles punta sul Pd contro Grillo

Andrea Orlando e Matteo Renzi

A Bruxelles hanno l'abitudine di guardare con attenzione ad ogni consultazione elettorale che si tiene nei ventotto Stati dell'Unione. Ma le primarie del Pd non scaldano gli animi nella fredda capitale europea. Da molti infatti il voto chiesto ai simpatizzanti del Partito democratico porterà ad un esito scontato, la rielezione a segretario del Pd di Matteo Renzi.

A Bruxelles piace il nome di Orlando

Non si puó dire che in Commissione e in Consiglio si stappino bottiglie per questo evento, ma neppure che ci si disperi. Renzi é l'usato garantito, già testato quando era al governo. Ma in molti a Bruxelles avrebbero preferito Andrea Orlando, considerato un po' il Macron in salsa italiana. Affidabile, serio, con un grande senso di responsabilità ed europeista convinto, Orlando sarebbe stato il partner ideale di Jean Claude Juncker che invece rinfaccia a Renzi i troppi attacchi all'Ue.

Renzi verso la segreteria del Pd

Ma, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, tutti i sondaggisti sono concordi nel dire che sarà Matteo Renzi ad impugnare lo scettro. Non bisogna però fare l'errore di considerare come se Renzi fosse già a Palazzo Chigi, tutt'altro. Diventare segretario significa, secondo lo statuto Pd, essere il candidato del partito alle elezioni Politiche. Ma che cosa accadrebbe se la legge elettorale spingesse a creare alleanze in vista del voto? A quel punto, probabilmente, si dovrebbe tornare al voto per nuove primarie per identificare il candidato della coalizione. E saremmo punto e a capo.

Renzi baluardo contro il Movimento 5 Stelle

Certo a Bruxelles sono convinti che il Pd e Matteo Renzi siano l'unico baluardo contro il dilagare delle forze euroscettiche e populiste. Il vero spauracchio di Juncker non é certo Michele Emiliano o Massimo D'Alema, quando Beppe Grillo e Matteo Salvini. Gli ultimi sondaggi danno il M5S vicino al 40% e la Lega Nord oltre il 10%. Numeri che mettono in ombra i due pilastri del bipartitismo italiano.

Renzi troppo divisivo per i gusti di Bruxelles

E se il Centrodestra ancora non é uscito dall'era berlusconiana, il centrosinistra potrebbe avere qualche speranza di tornare al governo con Renzi. Il cruccio più grande a Bruxelles é che la personalità del probabile futuro segretario, così polarizzante, non faccia altro che dividere ancora di più lo schieramento di centrosinistra, specie se saranno necessarie nuove primarie per identificare il candidato premier della coalizione.

Ottimi i rapporti tra Commissione Ue e Pd

In attesa delle elezioni politiche e della nuova legge elettorale Renzi non ha mai interrotto il dialogo con Bruxelles. Al Parlamento europeo Gianni Pittella, renziano pur con qualche distinguo, é a capo del gruppo socialista. Al governo é rimasto Sandro Gozi ad intrattenere le relazioni con l'Unione europea. E i maligni dicono che Gentiloni stia solo tenendo la poltrona di palazzo Chigi in caldo per il ritorno di Renzi.

A Juncker non piacciono i continui attacchi di Renzi all'Ue

Juncker non puó che essere che contento del ritorno di Renzi alla guida del Partito democratico. Quello che non piace al presidente della Commissione sono le critiche, spesso giudicate pretestuose, che Renzi indirizza ciclicamente all'Unione per blandire quella parte dell'elettorato che non vede troppo di buon occhio l'Ue.