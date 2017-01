Primarie socialiste, vince Hamon. Ma é duello Fillon-Le Pen

Francia, la sinsitra fuori dal ballottaggio

Benoit Hamon ha vinto le primarie del Partito socialista francese, ma mentre nel suo quartier generale si festeggia, il candidato a succedere a Froncois Hollande sa che la strada per l'Eliseo é tutta in salita. Hamon ha infatti vinto la candidatura presidiando il fronte sinistro dello schieramento, presentandosi con un programma degno di Bernie Sanders (o di Beppe Grillo, alcuni dicono): reddito di cittadinanza e orario lavorativo settimanale di 32 ore. Il popolo della sinistra lo ha scelto, ma ora dovrà vedersela con una opinione pubblica tutta sposta a destra.

La Francia cerca risposte nel Centrodestra

Secondo gli ultimi sondaggi infatti la maggioranza dell'elettorato guarda al Centrodestra per dare risposta ai problemi che attanagliano il Paese: disoccupazione, immigrazione, terrorismo. Marine Le Pen é data al 25%, davanti a Froncois Fillon (22%), il candidato dei Repubblicani. Appena piú indietro, al 21%, c'é Emmanuel Macron, leader di En Marche!. Il nome di Hamon, dicono i sondaggi, non piace se non alla sinistra radicale che gli tributa un 15%. Ma la base si divide, perché anche Jean-Luc Melenchon pesca nello stesso bacino e guadagna il 10% dei consensi.

Sfida tutta nel campo del Centrodestra

Cosa succederà al primo turno del 23 aprile? Difficile dirlo, visto che molti francesi al primo turno votano con il cuore e solo al secondo si turano il naso per esprimere un voto utile. Eppure sembra che lo scenario piú probabile sia la scomparsa della sinistra dal ballottaggio, con la vittoria al primo turno di Marine Le Pen, data come la grande favorita, e Francois Fillon. Eppure in molti giurano che sará il centrista Macron ad avere la meglio e a sfilare la poltrona del leader repubblicano.

Le Pen battuta al secondo turno, come alle Regionali

Eppure la leader del Front National non deve cantare vittoria troppo presto. E' vero, per ora ha la maggioranza relativa, ma serve quella assoluta per poter vincere al ballottaggio. Ecco dunque che il 7 maggio é molto probabile che si ripeta quello che é andato in scena alle ultime Regionali. Marine Le Pen prenderà i voti della destra più oltranzista, mentre il candidato del centrodestra, che sia Macron o Fillon, acchiapperà i voti dei moderati, ma anche di tutta la sinistra. La maggioranza dei sostenitori del Partito socialista preferirebbe votare per un candidato della destra pur di non vedere l'eurodeputata euroscettica all'Eliseo.