Putin archivia Le Pen e incontra Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron

Vladimir aveva due carte da giocare: Marine Le Pen e Francois Fillon. I due candidati che fino a qualche mese fa sembravano in pole per aggiudicarsi la poltrone all'Eliseo erano entrambi filo-Mosca. Ma la comparsa e l'ascesa di Emmanuel Macron ha cambiato le carte in tavola e ora Putin ha dovuto abbandonare in fretta e furia la leader del Font National per cercare di stringere relazioni di buon vicinato con l'Eliseo.

Putin deluso dalla sconfitta di Le Pen

Già, perché Macron é il piú europeista degli europeisti. Lo ha ripetuto piú volte, anche in campagna elettorale: il posto della Francia a é all'interno dell'Unione, punto. E così ora Mosca deve fare i conti con un Eliseo ostile. Anche perché a Macron non é andato giù il fatto che hacker al soldo di Mosca si siano intromessi nelle elezioni presidenziali francesi.

Incontro a due tra Putin e Macron

Oggi Putin arriva a Parigi per incontrare il nuovo inquilino dell'Eliseo dopo il vertice del G7 di Taormina da cui Putin é stato escluso per l'annessione della Crimea e la guerra in Ucraina. Giá, l'Ucraina. E propio la guerra nell'est Europa uno dei temi di discussione. Putin vorrebbe che l'Unione europea ritiri le sanzioni economiche e dal canto suo Bruxelles vorrebbe che Mosca segua gli accordi di Minsk per la pacificazione dell'Est Ucraina.

Il vero nodo da sciogliere: il regime di Assad in Siria

C'é poi la questione Siria. Putin é un fervente sostenitore di Assad, mentre Parigi vorrebbe vedere la sua caduta. Anche su questo punto le posizioni sono distanti, ma entrambe le parti sanno di aver bisogno dell'altro per arrivare ad una conclusione positiva. Conclusione cercata anche sul tema del terrorismo.

Diplomazia della cultura tra Parigi e Mosca

Parigi e Mosca hanno trovato una scusa per cercare di limare le tensioni con l'apertura della mostra a Versailles che ha come tema il viaggio fatto nel 1717 dall zar Pietro il Grande in Francia, che segnò il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Putin e Macron inaugurano oggi la mostra, dopo un breve incontro bilaterale e un pranzo insieme alle due delegazioni a cui seguirà una conferenza stampa congiunta.

Resta la tensione tra Macron e Putin

Il futuro dell'Unione europea, le relazioni bilaterali, la lotta al terrorismo e altre crisi regionali come la Libia e l'Iraq completano gli argomenti in agenda della visita che è anche un'opportunità di avvicinamento personale tra Macron e Putin dopo che il leader russo ha chiamato il neo presidente francese per congratularsi per l'elezione solo tre giorni dopo la vittoria. In quell'occasione, il presidente russo ha invitato a "superare la sfiducia reciproca" facendo riferimento alla denuncia da parte della campagna di Macron di attacchi hacker provenienti da Mosca.