Putin, la figlia del portavoce è una stagista all'Europarlamento. Polemica Ue

Francia: figlia Peskov stagista a Bruxelles per deputato russofilo

Aymeric Chauprade, deputato dell'ex Fronte nazionale al Parlamento europeo, utilizza la figlia del portavoce di Vladimir Putin come tirocinante a Bruxelles. La notizia e' stata data da Radio Free Europe-Radio Liberty, un'emittente finanziata dal Congresso americano e confermata a dallo stesso Chauprade. Il nome di Elizaveta Peskova, figlia di Dmitri Peskov, appare in effetti sulla pagina Internet del deputato che, al Parlamento europeo, lavora anche nella commissione Affari esteri e nella sottocommissione per la sicurezza e la difesa. A quanti "gridano che il lupo cattivo Putin e' arrivato", Aymeric Chauprade, ex consigliere di Marine Le Pen sulle questioni internazionali, replica che la ragazza ha accesso a "qualche" lavoro delle commissioni - "quelli pubblicati sul Sito del Parlamento"- ma "non a quelli a porte chiuse" ne' al lavoro della delegazione Ue-Russia. "E' in un ufficio separato dal mio e non tocca nessuna area sensibile", ha assicurato il deputato russofilo, intervistato da Le Monde. Bionda, bella come una modella, la ragazza, che ha 21 anni, pubblica spesso sul suo profilo Instagram foto da Parigi, a volte con commenti politici. Come ha fatto il 25 novembre, quando si e' fotografata sugli Champs-Elysees in occasione di una dimostrazione di "gilet gialli". E poi ha scritto: "Una specie di baccanale nella strada piu' importante dell'Europa occidentale! E' bello naturalmente che le persone possano esprimere la loro insoddisfazione, ma per il momento, non sappiamo se portera' a qualcosa".

Russia, Portavoce Putin: stage Ue di mia figlia è affare privato

"Questo riguarda mia figlia, questo non riguarda i miei doveri ufficiali e il mio lavoro". Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel briefing quotidiano, interpellato su una questione di famiglia: la figlia di 21 anni, Yelizaveta Peskova, è stagista retribuita per il deputato francese Aymeric Chauprade, che fa parte del sottocomitato per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo. "Si tratta di una studentessa ordinaria e di un normale stage", ha aggiunto. La Peskova ha già replicato ai rumours su di lei e sui presunti privilegi in vario modo sui social. Prima facendosi beffe dei suoi detrattori, poi con un recente commento: "Ciò che le persone scrivono, non mi caratterizza affatto e, in generale, non si applica a me. Le persone scrivono senza conoscermi personalmente, senza conoscere il mio stile di vita o altro" ha detto.