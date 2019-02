Putin: "Missili Usa in Europa? Risponderemo. L'Ue si avvicinerà alla Russia"

Putin: "Missili Usa in Europa minaccia pericolosa per la pace"

"Nel caso di messa in uso di missili degli Stati uniti in Europa, la Russia sarà costretta ad assumere misure a specchio e asimmetriche". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo messaggio annuale alle Camere unite del Parlamento. "Il collocamento dei missili Usa in Europa è una minaccia estremamente pericolosa per la sicurezza della Russia e della pace in generale", ha aggiunto. "Non credo che la situazione internazionale di oggi sia tale da richiedere una esacerbazione ulteriore e irresponsabile, non vogliamo questo", specifica Putin.

Putin: "Ue compirà passi concreti ripristinare relazioni con Mosca"

Importante il passaggio di Putin sui rapporti con l'Europa. "Noi riteniamo che l'Ue compirà passi concreti per ripristinare relazioni economiche normali con la Russia", ha detto il presidente, cercando di intercettare la tendenza di chi sente di non poter più contare sugli Stati Uniti e vorrebbe avvicinarsi alla Russia.

RUSSIA: PUTIN, 'RISULTATI DA QUEST'ANNO, CHI NON CREDE IN SVILUPPO LASCI'

Chi in Russia non vuole cambiare lo stato delle cose e promuovere le riforme necessarie per promuovere lo sviluppo necessario al paese "se ne vada", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in apertura del suo discorso alla nazione, di fronte all'Assemblea Federale (Duma e Consiglio della Federazione), ma anche ministri, giudici della Corte costituzionale e della Corte suprema ed esponenti dei governi regionali. Un discorso, slittato da dicembre, in cui il presidente ha promesso ai russi miglioramenti "da quest'anno". "Non bisogna aspettare, ma migliorare la situazione sin da ora. Da quest'anno i russi dovranno percepire un miglioramento", ha dichiarato. Putin aveva precisato subito che il suo discorso sarebbe stato dedicato alle questioni interne della Russia. "Non possiamo ripetere gli errori del passato e aspettare che arrivi il comunismo. Per questo il governo deve lavorare con energia, e procedere con i progetti di sviluppo, non solo a livello locale ma federale, in tutte le province e località del paese. La fiducia dei russi in Putin è al minimo dal 2006, al 33,4 per cento secondo un sondaggio pubblicato lo scorso gennaio dalla VTsIOM pubblica.

RUSSIA: PUTIN, 'MENO TASSE PER FAMIGLIE CON BAMBINI E LOTTA A POVERTA''

Il presidente russo Vladimir Putin ha anticipato, nel suo discorso alla nazione, l'introduzione di agevolazioni fiscali per le famiglie con più bambini per risolvere l'annoso problema del calo demografico, con riduzioni progressive per il numero di figli, e misure per la lotta alla povertà, in aumento nel paese (il 22 per cento dei russi ricade nella zona di povertà, ovvero non è in grado di comperare altro che non il minimo necessario per la sussistenza). Senza spiegare nei dettagli come sarà in grado di trovare le risorse economiche per farlo, Putin ha anche promesso di innalzare le pensioni al livello dei salari minimi.