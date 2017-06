Qatar, la tensione nel Golfo spaventa Bruxelles

Paolo Gentiloni insieme ad Angela Merkel e Jean Claude Juncker

Per adesso Bruxelles rimane alla finestra ad osservare, ma quello che sta accadendo nel Golfo persico non piace per niente alle cancellerie europee e ai palazzi delle Istituzioni Ue. L'isolamento diplomatico ed economico del Qatar da parte degli altri Paesi del Golfo, guidati dall'Arabia saudita, fa temere un aumento della tensione all'interno del mondo arabo con ripercussioni sulla guerra in Siria, il terrorismo e i flussi migratori.

L'Arabia Saudita isola il Qatar

La decisone di alcuni Paesi arabi, tra cui Arabia saudita, Egitto ed Emirati arabi uniti, di isolare il Qatar non ha precedenti per gravità e si inserisce in una guerra tutta interna al mondo arabo. Da una parte i sunniti, guidati dalla dinastia Al-Saud. Dall'altra gli sciiti di Teheran. In mezzo il Qatar che negli anni si é voluto ritagliare un ruolo di potenza regionale nei rapporti tra le due anime del mondo arabo, sfruttando l'immenso potere economico per fare investimenti (vedi le acquisizioni di società anche europee) e creando una potente rete di relazioni internazionali (con l'emittente Al Jazeera o i mondiali di calcio). Ma al di lá degli scontri interni al mondo arabo a Bruxelles si temono le ripercussioni per l'Unione.

Tajani: l'Europa si tenga fuori dallo scontro

A sintetizzare la posizione dell'Unione europea é stato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. "L'isolamento del Qatar é una questione che riguarda principalmente i paesi arabi e la decisione di questa mattina va nella direzione della lotta al terrorismo sí, ma riguarda anche il contrasto tra sunniti e sciiti interno al mondo arabo. Non penso che l'Unione Europea debba immischiarsi in vicende del mondo islamico. Certamente se ci sono paesi che finanziano il terrorismo non possiamo avere a che fare con loro ma vedremo quali saranno le scelte che fará il Qatar nei prossimi mesi".

L'impatto della crisi nel Golfo sull'economia europea

Dovremo aspettare domani mattina per sapere come le Borse in Germania e nel resto del mondo protestante (oggi in festa per la Pentecoste) reagiranno ai fatti in Qatar. Quel che é certo é che per le molte imprese partecipate da Dhoa in Europa non si apre un periodo felice. Il boicottaggio della Penisola da parte degli altri paesi del Golfo avrà ripercussioni pesanti sull'economia della monarchia e questo potrebbe avere un effetto su imprese e società partecipate, da Deutsche Bank a Valentino, dai resort in Costa Smeralda al quartiere Porta Nuova di Milano.

La questione siriana impensierisce Juncker e Merkel

Ma le ripercussioni che piú spaventano Juncker e Merkel sono geopolitiche. La guerra in Siria é tutt'altro che una guerra nazionale, ma sulla pelle dei siriani si sfogano le tensioni tra differenti blocchi di potere, da quello sunnita e sciita a quello russo e statunitense. La crisi nel Golfo potrebbe portare a una recrudescenza degli scontri con migliaia di vittime e decine di migliaia di profughi che fuggiranno dal Paese.

L'incubo migranti per Merkel

E infatti a Berlino si teme un nuovo flusso di migranti provenienti da quell'area. Ma si teme anche un aumento degli attentati. Non perché ci sia un nesso tra immigrazione e terrorismo, ma perché le cellule finanziate dal Qatar (e molti sospettano dalla stessa Arabia saudita) potrebbero scontrarsi proprio in territorio europeo.