Qualcomm, stangata Ue: un miliardo per aver pagato Apple contro i rivali

Ue: Commissione, infligge multa di 1 miliardo a Qualcomm

La Commissione europea ha deciso di imporre una multa di 997 milioni di euro al colosso americano Qualcomm, uno dei principali produttori al mondo di semiconduttori e chip, per abuso di posizione dominante nel mercato dei chipsets de banda di base LTE.

Qualcomm ha impedito ai rivali di competere effettuando pagamenti significativi a Apple a condizione di non rifornirsi da altri concorrenti. "Qualcomm ha illegalmente estromesso i suoi concorrenti (), consolidando cosi' la sua posizione dominante", ha detto la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Qualcomm: Vestager, ha versato a Apple miliardi per tagliar fuori concorrenza

"Qualcomm ha cacciato illegalmente i suoi concorrenti dal mercato dei 'chipset' per piu' di cinque anni consolidando la propria posizione dominante versando miliardi di dollari a un cliente importante, Apple". Lo ha detto la commissaria all'Antitrust Margrethe Vestager, spiegando il motivo della multa di 997 milioni a Qualcomm. L'obiettivo e' che Apple "non si approvvigionasse dai concorrenti di Qualcomm: questi pagamenti non erano solo semplici riduzioni di prezzo ma erano effettuati a condizione che Apple utilizzasse esclusivamente dei 'chipset' di banda di base di Qualcomm in tutti gli iPhone e iPad prodotti".