Quelle telefonate (senza risposta) di Juncker a Conte

JUNCKER CHIAMA CONTE

Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha fatto gli auguri al premier italiano Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo. Ma il messaggio affidato alla portavoce dell'esecutivo comunitario l'ex premier lussemburghese lo avrebbe voluto recapitare di persona. Ma al telefono nessuno ha risposto.

AL TELEFONO NESSUNA RISPOSTA

Il siparietto si apre lo scorso giovedì, quando Juncker ha preso il telefono e ha chiamato il premier Conte per augurargli bona fortuna. Una prima chiamata é andata a vuoto, poi anche una seconda e infine (si dice) anche una terza. Il presidente allora, conscio delle difficoltá che sta attraversando il Paese ha aspettato che il premier italiano lo richiamasse. Ma nulla da fare. Da Roma non e arrivata nessuna comunicazione. E allora Juncker, venerdì mattina, ha preso il cellulare e ha scritto un sms di auguri, che non si sa se abbia ricevuto risposta.