Quote latte, Italia inadempiente. A rischio multe

Protesta contro le quote latte

L'epopea delle quote latte sembra non avere fine. Secondo l'avvocato generale della Corte Ue l'Italia deve essere considerata "inadempiente" per non avere recuperato dagli allevatori le somme dovute allo Stato come sanzioni per non aver rispettato le quote latte europee nel periodo compreso fra il 1995 e il 2009.

Quote latte, l'Ue stima multe per 2,3 miliardi

Secondo la Commissione europea, che ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia come ultima fase della procedura di infrazione avviata nel 2013, dell'importo complessivo di 2,305 miliardi che le autoritá italiane avrebbero dovuto recuperare dai produttori che hanno superato le quote, ne mancano ancora circa 1.752.

I meccanismi delle quote, da difesa degli allevatori alle multe

Le quote latte erano uno strumento messo in piedi dall'Unione europea per calmierare la produzione di latte a livello europeo in modo che il prezzo dello stesso non scendesse troppo. Ogni Stato aveva delle quote di latte da produrre che poi doveva ripartire tra gli allevamenti. In questo modo il prezzo della materia prima veniva mantenuto alto. Ma alcuni allevatori (molti) hanno 'splafonato' producendo piú di quello che avrebbero dovuto. Da qui le sanzioni. Bisogna peró ricordare che gli allevatori si erano sentiti protetti da certi partiti che si erano scagliati contro il meccanismo.

Sanzioni per gli splafonatori

Bruxelles é stata implacabile. Gli allevatori che hanno prodotto in eccesso devono pagare multe salate. Ma l'Italia non ha proceduto a riscuotere le multe o lo ha fatto solo in un numero limitato di casi. Molte aziende poi, nel corso degli anni, sono fallite. E cosí a pagare alla fine potrebbe essere il contribuente. Ma c'é di piú.

Possibili nuove multe

La Commissione stima che restino ancora da recuperare dai produttori ben 1,343 miliardi. Se la Corte di giustizia seguirá le indicazioni dell'avvocato generale e accerterá l'inadempimento, l'Italia si dovrá uniformare alla sentenza, esponendosi, in caso di inottemperanza, ad una nuova causa che potrebbe comportare una condanna al pagamento di pesanti penali.