Regno Unito, Boris Johnson vuole le elezioni nel 2020 contro Corbyn

Gb: Boris Johnson vuole elezioni anticipate nell'estate 2020 contro Corbyn

Boris Johnson, il favorito nella corsa alla successione alla premier britannica Theresa May, vuole tenere elezioni anticipate nell'estate 2020 "mentre Jeremy Corbyn (il leader dei laburisti) e' ancora in circolazione". Lo riferisce il Times, precisando che l'ex sindaco di Londra ha iniziato a raccogliere fondi per assumere altro staff e preparare i Tory alla campagna elettorale.

Il piano di Johnson è votare mentre c'è ancora Corbyn

"C'è il desiderio di farlo mentre Corbyn è ancora in circolazione. I laburisti sono completamente divisi, la Brexit li sta uccidendo, non sono nelle condizioni per combattere un'elezione politica", ha affermato un alto esponente al quotidiano. In un recente dibattito con lo sfidante Jeremy Hunt, BoJo ha sostenuto che sarebbe "follia assoluta" tenere delle elezioni prima di aver portato il Paese fuori dall'Ue.