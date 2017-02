Crisi delle lattughe in Uk. Sul mercato nero a 6 sterline l'una

DOPO LE ZUCCHINE ESPLODE LA CRISI DELLE LATTUGHE IN UK

Era cominciato con le zucchine, diventate sempre più rare sui banconi ortofrutticoli del Regno Unito, tanto da far correre su Twitter l'hashtag #courgettecrisis. In seguito la penuria di vegetali freschi si è allargata a broccoli, spinaci, cavoli e lattughe, tanto da dare la stura a un vero e proprio mercato nero dove, come in tempi di guerra, ci si puo' approvvigionare delle preziose cibarie a prezzi esorbitanti: fino a sei sterline, circa sette euro, per un solo cespo.

EMERGENZA VERDURE NEL REGNO UNITO

Nelle ultime settimane a dominare l'attenzione dei media britannici non e' solo la Brexit o Donald Trump ma la "crisi delle verdure". I media britannici hanno pubblicato una guida su come affrontare quella che è percepita come un'autentica emergenza. A causare la "crisi" è stata la combinazione tra l'aumento della domanda legata alla voglia degli inglesi di rimettersi in forma dopo i bagordi festivi e il crollo delle importazioni dalla Spagna, Paese che soddisfa l'80% del fabbisogno di verdure britannico. I forti temporali che questo inverno hanno investito le maggiori aree produttive iberiche, come la regione di Murcia, hanno costretto gli agricoltori locali a dichiarare "forza maggiore".

CONSUMATORI UK OBBLIGATI AD APPROVIGIONARSI NEGLI USA O IN EGITTO

I consumatori albionici si sono visti costretti ad approvvigionarsi in Egitto o addirittura negli Stati Uniti. I prezzi, di conseguenza, sono saliti alle stelle. Dall'inizio di gennaio i prezzi della lattuga sono saliti del 306%, quelli dei carciofi del 105% e quelli dei cavolfiori del 90%. La situazione ha costretto la grande distribuzione a imporre razionamenti. Da Tesco, la maggiore catena di supermercati britannico, non è possibile acquistare più di tre lattughe ciascuno. Nei punti vendita della catena concorrente Morrisons il limite scende addirittura a due cespi e per i broccoli il tetto massimo e di tre teste. "Non ho mai visto niente del genere", ha dichiarato al Guardian Dan McCullogh, un grossista del mercato ortofrutticolo londinese con quarant'anni di esperienza. C'è da scommettere, ha ironizzato il 'Financial Times', che anche i più strenui sostenitori del 'Leave' stiano riflettendo su come il libero commercio e la globalizzazione in fondo non siano così male.