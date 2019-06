Regno Unito, faida interna ai Labour. Parte la rivolta anti Corbyn

Regno Unito, sembra già in calo l'astro di Jeremy Corbyn

Non c'è pace per i laburisti. I successi elettorali degli scorsi anni sotto la guida di Jeremy Corbyn sembrano ormai solo un lontano ricordo. La batosta alle Europee e le indecisioni sulla linea generale del partito, dalla Brexit alla politica estera e Ue, stanno logorando il ruolo del leader.

La riunione dei parlamentari laburisti ha portato a una faida interna di inaspettata intensità. Le critiche a Corbyn hanno riguardato la mancata scelta di una posizione univoca sulla Brexit, l'ambiguita' degli organi dirigenti sulla questione dell'antisemitismo nel Labour e la "pigrizia" con cui sono stati affrontati i casi di molestie sessuali denunciate contro alti esponenti del partito. Secondo il "Guardian" i vertici del Labour si starebbero cullando in un falso senso di sicurezza dopo la vittoria nell'elezione suppletiva tenuta a Peterborough il 6 giugno scorso. E ora il rischio è quello di una nuova devastante sconfitta alle prossime elezioni generali, che potrebbe affossare il progetto politico corbyniano.

BREXIT: UE, 'ELEZIONE NUOVO PREMIER GB NON CAMBIERA' I PARAMETRI DELL'ACCORDO'

"La nostra pausa Brexit continua e ci asterremo da qualsiasi posizione che ci ponga nella gara" per la leadership "del Partito Conservatore", ma "quello che è sul tavolo è stato approvato da tutti gli Stati membri" dell'Ue, incluso il Regno Unito. "L'elezione di un nuovo primo ministro non cambierà i parametri di quello che è sul tavolo". Così il portavoce capo della Commissione Europea Margaritis Schinas risponde, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito alla minaccia di Boris Johnson di non versare quanto pattuito nell'accordo di ritiro dall'Ue per saldare le pendenze finanziarie del Regno nei confronti dell'Unione, se dovesse diventare premier.