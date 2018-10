Regno Unito, ora x per Theresa May: Boris Johnson vuole la sua poltrona

Theresa May in bilico, Boris Johnson vuole la sua poltrona

Per i conservatori britannici è arrivata l'ora x. "A differenza della premier Theresa May io ho fatto una campagna per la Brexit. Ma quello che sta accadendo ora, purtroppo, non è ciò che è stato promesso alla gente nel 2016". E' il biglietto da visita dell'ultima dichiarazione alla stampa di Boris Johnson, l'uomo forte del partito conservatore uscito lo scorso luglio sbattendo la porta dal Governo May dove guidava la politica estera, con cui si presenta oggi sul palco di Birminghan dove i Conservatori sono a congresso per decidere se dare o no ancora fiducia alla da sempre precaria premiership e leadership di Theresa May, seconda donna nella storia dopo Margharet Thatcher a guidare il Governo di Sua Maestà.

Regno Unito, ora x per i Tories

In una recente intervista al Sunday Times, Johnson è arrivato a definire "totalmente ridicola e grottesca" la posizione del governo May sulla nuova collolazione della Gran Bretagna rispetto alla Ue di "stretta relazione commerciale attraverso regole condivise" che i Tories sono chiamati ad avallare per consentirle la ratifica alla riunione del prossimo Consiglio Europeo del 18 ottobre. Il consenso interno su cui il popolarissimo ex ministro degli Esteri e sindaco di Londra può contare nella sfida aperta a Theresa May è da sempre certamente molto alto. Dalla sua però la premier può contare sul forte malumore per le modalità con cui l'ex giornalista e blogger naturalizzato inglese ma di nascita statutinense porta avanti la sua battaglia interna. Spettatore interessato il Labour di Jeremy Corbyn, che spera nella spaccatura per rilanciare ancora di più le sue ambizioni per raggiungere Downing Street.