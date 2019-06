Regno Unito, voto post May: Johnson vince il 2° turno, escluso Raab

Regno Unito: primarie Tory, Johnson vince ancora

Il grande favorito delle primarie Tory, l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson, ha vinto anche il secondo round delle votazioni a Westminster per la successione a Theresa May. Johnson è stato il candidato più votato dai 313 deputati conservatori (con 126 voti), seguito nell'ordine da Jeremy Hunt (46), Michael Gove (41), Rory Stewart (37) e Sajid Javid (33).

Post May, escluso Dominic Raab

Ultimo della conta l'ex ministro per la Brexit, Dominic Raab, che non ha superato quota 33 suffragi e dunque è rimasto escluso dalla 'corsa'. Il voto sceglie il leader del Partito conservatore e di conseguenza il futuro premier del Regno Unito. Johnson nel primo round delle votazioni, giovedì scorso, aveva ottenuto le preferenze di 114 deputati sui 313 e continua dunque a incassare endorsement: oggi, è arrivato l'appoggio della ex ministra per i rapporti col Parlamento, Andrea Leadsom, uscita dalla corsa nei giorni scorsi. E nel chiuso delle urne l'ex sindaco di Londra ha ulteriomente aumentato i consensi. Le votazioni proseguiranno per tutta la settimana con l'obiettivo di selezionare i due candidati che andranno al voto allargato a tutti i membri del partito e che faranno la scelta finale.