Iva 2018, rivoluzione Commissione Ue: via libera aliquote flessibili

Fisco, Ue: Via libera a flessibilità su aliquote Iva

La Commissione europea propone nuove norme per dare maggiore flessibilita' agli Stati membri nel fissare le aliquote IVA. Secondo l'esecutivo comunitario, le norme comuni dell'Ue in materia di Iva, approvate all'unanimita' dagli Stati membri nel 1992, sono superate e troppo restrittive. "La proposta odierna offrira' ai governi la massima flessibilita' per fissare le aliquote IVA, lasciandoci la possibilita' di concentrarci su come affrontare il piu' vasto problema delle frodi", ha detto il commissario responsabile per la tassazione, Pierre Moscovici. Sulla base della proposta della Commissione, oltre all'aliquota IVA normale del 15%, gli Stati membri potranno fissare due aliquote distinte comprese tra il 5 e il 15%, un'aliquota tra lo 0 e il 5%, un'aliquota pari a 0 per i beni esenti (o "aliquota zero").

L'attuale elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte dovrebbe essere soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d'azzardo) ai quali deve sempre essere applicata l'aliquota normale. Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che l'aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regime tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall'aliquota normale potranno continuare a farlo.