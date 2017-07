Relazioni Usa-Europa, Trump ad Amburgo per il G20

Trump sará al G20 di Amburgo

Il G7 di Taormina non é andato affatto bene per Donald Trump. Lo dicono gli analisti, lo dicono dal suo staff. Ma ora il presidente Usa ci riprova, questa volta con il G20 che si terrà ad Amburgo, in Germania, a fine settimana. La parola d'ordine é 'low profile'. I consiglieri di Trump hanno consigliato il presidente di non eccedere, di stare tranquillo e, detta in parole povere, di tenere a bada l'istinto di fare il cow boy.

Prima tappa a Varsavia

Il viaggio di Trump inizia con una visita a Varsavia. E qui ci potrebbe essere la prima delle tre bombe da disinnescare. La Casa Bianca ha scelto la Polonia per mandare un messaggio agli alleati della Nato e a Mosca. Gli Usa, nonostante le polemiche, sono vicine ai Paesi dell'Europa dell'est che saranno difesi da una eventuale aggressione russa. Ma a Varsavia la visita é letta in un altro modo. Come l'endorsement della Casa Bianca al partito di governo, Giustizia e Libertá, che é considerato dal resto d'Europa una formazione al limite dell'eversione, reazionaria, profondamente di destra e che ha varato provvedimenti liberticidi.

L'incontro con Vladimir Putin

Dopo la sua tappa a Varsavia Trump si sposterà ad Amburgo per il vertice del G20. In quella occasione incontrerà Vladimir Putin. Fonti interne all'amministrazione Usa parlano di un vero e proprio bilaterale, non un semplice scambio di convenevoli. Con Putin Trump dovrà affrontare il tema della Nato e dell'Ucraina, la minaccia Nord Coreana, la guerra in Siria e la lotta al terrorismo. Dossier di peso e l'operato del presidente Usa sará valutato sui risultati che sará in grado di portare a casa.

Merkel e la questione dell'export teutonico

L'altro grande scoglio che Trump deve affrontare é Angela Merkel. La padrona di casa non vede di buon occhio il presidente Usa, anzi. Nel suo programma elettorale gli Stati Uniti sono stati declassati da 'paese amico' a 'partner'. Come dire: con voi commerciamo, ma non ci piacete. E proprio sul commercio che Trump vorrebbe dare battaglia. Berlino esporta negli Usa troppe merci, secondo Washington. E il surplus commerciale é di piú di otto miliardi di dollari. Trump vorrebbe ridurre questa quota, convincendo Berlino a comprare il gas statunitense. Ma Trump é pronto anche a introdurre dazi, con ripercussioni imprevedibili da parte europea.