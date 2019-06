Repubblica Ceca, Babis a un passo dal crollo:si vota sulla sfiducia al governo

Repubblica Ceca: coalizione governo a rischio, sfiducia in vista

In questa settimana i democratici sociali (Css) decideranno se rimanere o meno nel governo della Repubblica Ceca con Andrej Babis (Ano, Azione del cittadino scontento), il premier sotto inchiesta per frodi all'Ue. Il vicepresidente del Cssd Roman Onderka ha anticipato lo scorso weekend che non lascera' il governo finche' Babis non verra' condannato. L'opposizione di centrodestra ha annunciato di tentare la strada della mozione di sfiducia, ma non ha abbastanza voti per farcela.

Gli equilibri in Repubblica Ceca a rischio

Onderka, in una intervista alla tv Prima, ha detto che il Cssd vuole continuare a promuovere il suo programma nell'ambito della coalizione a due con il movimento di Babis per non lasciare campo libero agli estremisti della Libertà e democrazia diretta (Spd) di Tomio Okamura, che potrebbero sostituire il Cssd. Il governo di minoranza ha ottenuto la fiducia in Parlamento a luglio 2018 grazie al tacito sostegno dei comunisti (Kscm). Dal momento in cui il Cssd è entrato nella coalizione governativa con Ano, i suoi consensi sono in calo. Nelle elezioni europee il Cssd non ha superato la soglia del 5%.