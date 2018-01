Repubblica Ceca, il filo Putin Zeman rieletto presidente

REPUBBLICA CECA, ZEMAN ELETTO PRESIDENTE

Milos Zeman è stato rieletto presidente della Repubblica Ceca, al termine di una campagna anti-Ue e anti-immigrazione. Con il 95% delle schede scrutinate, il capo dello Stato uscente ha ottenuto il 52,16% dei voti. Lo sfidante europeista ed ex presidente dell'Accademia delle Scienze di Praga, Jiri Drahos, ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con Zeman, che al primo turno delle presidenziali due settimane fa aveva ottenuto il 38,77 % delle preferenze. Un risultato che non piace all'Ue, viste le posizioni vicine alla Russia di Putin di Zeman.

ZEMAN RIELETTO RINGRAZIA, E' 'ULTIMA VITTORIA POLITICA'

Rieletto presidente della Repubblica Ceca, il 73enne Milos Zeman ringrazia i suoi sostenitori per questa "ultima vittoria politica", lasciando intendere che alla scadenza del nuovo mandato di cinque anni si ritirerà. Al ballottaggio per le presidenziali - dopo che al primo turno aveva ottenuto il 38,6% dei voti - l'euroscettico Zeman ha ottenuto il 51,5% dei voti, contro il 48,5% conquistato dall'europeista ex presidente dell'Accademia delle Scienze di Praga, Jiri Drahos. "Non abbiamo vinto, ma non abbiamo perso", ha commentato dal canto suo lo sfidante sconfitto, dopo essersi congratulato con Zeman, e assicurando che "non lascerà la vita politica". L'affluenza alle urne è stata del 66,6% tra i circa 8,4 milioni di aventi diritto.