Repubblica Ceca, il piano della destra: uscire dall'Ue con Polonia e Ungheria

Repubblica Ceca il piano della destra populista: uscire dall'Ue con Polonia e Ungheria

Maxi progetto di uscita dall'Ue nel blocco Visegrad. Sebbene il partito di destra populista Libertà e democrazia diretta (Spd) sia favorevole all'uscita della Repubblica Ceca dall'Unione europea, il vicepresidente del partito Radim Fiala ritiene che Praga non dovrebbe essere l'unico paese a lasciare l'Unione. In un'intervista per l'emittente pubblica "Ct24" Fiala ha aggiunto che, a suo vedere, anche Polonia e Ungheria sembrano orientate ad un'uscita dall'Ue.

"Anche l'Austria fuori dall'Ue"

Fiala ha inoltre valutato che col tempo, anche l'Austria potrebbe aggiungersi a questo fronte contrario a Bruxelles. Il partito Spd critica l'Ue per il fatto che i suoi organi non sono eletti secondo principi di democrazia diretta, inoltre non concorda sui sistemi di distribuzione di fondi europei. Per questo motivo, Spd promuove la modifica della legge Ceca sul referendum, in modo che venga aggiunta la possibilita' di indirne uno sull'Ue a partire da una raccolta firme.