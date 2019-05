Repubblica Ceca, scontro aperto con l'Ue: "Conflitto d'interesse per Babis"

Repubblica Ceca: Commissione Ue accerta conflitto d'interessi del premier Babis

Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha un conflitto d'interessi dovuto a legami permanenti con il suo conglomerato industriale, Agrofert, nonostante questo sia stato affidato a due trust prima della candidatura del premier. E' il risultato di un'indagine compiuta dalla Commissione europea, spedita oggi al ministero delle Finanze di Praga, secondo quanto riferisce l'emittente radio Ceca "Cesky rozhlas".

Scontro aperto tra Praga e Bruxelles

Secondo i media di Praga, Bruxelles esige dunque che le sovvenzioni europee ricevute da Agrofert dal 2018 a oggi siano restituite. Il dicastero delle Finanze ha confermato di aver ricevuto l'esito dell'indagine in lingua inglese e attende una sua versione in lingua Ceca per poter replicare, cosa che dovra' avvenire entro due mesi. Lo stesso ministero evidenzia anche che il testo ricevuto, che il governo dovrebbe rigettare, è solamente un rapporto basato su elementi preliminari e raccomandazioni degli inquirenti della Commissione Ue. Ma intanto, dopo Polonia e Romania, un altro paese dell'Est entra nel mirino di Bruxelles.