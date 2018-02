Rimborsi M5s, terremoto sul movimento in Europa. Giallo sull'addio di Borrelli

Rimborsi M5s, caos nel Movimento in Europa

Caos nel Movimento 5 Stelle dopo il caso rimborsi. E in particolare, è a Bruxelles che potrebbero esserci le conseguenze più gravi e più impreviste, con l'addio di David Borrelli, fedelissimo di Casaleggio. E ora ci sono ombre anche sui conti in Europa.

Rimborsi M5s, l'addio di Borrelli

Martedì il M5s ha annunciato l'uscita di David Borrelli dal Gruppo e dal M5s per motivi di salute e il suo passaggio al gruppo dei non iscritti. "Prendiamo atto che Borrelli non fa piuù parte del M5s" è il laconico commento che potrebbe lasciar presupporre ad un passaggio verso altri gruppi politici dell'eletto con il M5s. Proprio pochi giorni fa il gruppo Efdd era finito nel mirino per alcune missioni della responsabile comunicazione del Gruppo, Cristina Belotti, ed aveva pubblicato la documentazione di un carteggio sul caso. Notizia che il M5s aveva giudicato come "falsa e mistificatoria" ma che alcuni media avevano confermato "punto su punto".

Il fallito ingresso nel gruppo dei filoUe

David Borrelli a gennaio del 2017 era stato uno dei responsabili della fallita operazione per far passare il gruppo M5s del Parlamento europeo dagli euroscettici di Nigel Farage ai liberaldemocratici filoeuropeisti di Guy Verhofstadt (Alde). Finito nel mirino di alcuni colleghi, per far rientrare il M5s in Efdd dovette anche rinunciare alla carica di co-presidente del gruppo. In quell'occasione, comunque, l'eurodeputato era stato difeso da Beppe Grillo.

Borrelli fedelissimo di Casaleggio

Si tratta di una perdita importante per il M5s, anche perché Borrelli è uno dei tre soci dell'associazione Rousseau insieme a Davide Casaleggio e Max Bugani. E desta più di qualche perplessità la motivazione addotta sui "motivi di salute" visto che Borrelli non ha annunciato il ritiro dalla scena politica ma solo il cambio di gruppo.

Rimborsi M5s, dubbi sui conti in Europa

E nel frattempo iniziano a sorgere dubbi sui conti del M5s in Europa. Secondo il programma Mediaset de Le Iene, qualcosa non tornerebbe del totale dei versamenti che il gruppo dei grillini europei ha dichiarato di aver versato nel fondo per la microimprenditorialità del Mise: 606 mila euro. Un impegno preso volontariamente ma incui ci sarebbe un buco.