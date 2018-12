Romania, polemiche e violazioni di diritto. Ma a gennaio avrà la presidenza Ue

A gennaio via alla presidenza Ue della Romania

Conto alla rovescia per l'inizio della presidenza di turno della Romania all'Ue. E c'è chi storce il naso, considerando la difficile situazione interna al Paese, con ripetute violazioni dello Stato di diritto, almeno secondo alcuni osservatori della stessa Ue. "Vogliamo dare vita a una presidenza dell'Ue ambiziosa ma anche realistica. Ambiziosa perche' vogliamo riuscire a chiudere piu' dossier possibili, realistica perche' l'Ue ora e' divisa" sul suo futuro e "sara' nostro compito promuovere il consenso" tra i Ventotto ha detto nei giorni scorsi la premier romena Viorica Dancila.

Romania presidente di turno Ue, il nodo dello Stato di diritto

"Il collegio dei commissari sara' a Bucarest il 10 e 11 gennaio prossimi per discutere in concreto" delle sfide da affrontare, ha annunciato Dancila. Ai giornalisti che le chiedevano come sia possibile conciliare le violazioni dello stato di diritto nel Paese e la presidenza Ue, la premier ha risposto che "non c'e' alcuna connessione" tra le due cose, e "lo Stato di diritto in Romania e' rispettato". "Non metterei noi, la Polonia e l'Ungheria sullo stesso livello, le situazioni sono molto diverse, da noi lo stato di diritto c'e', e abbiamo fatto importanti passi" anche "verso l'indipendenza del sistema giudiziario", ha ribattuto.

Romania, Juncker: "Assume presidenza Ue in un momento cruciale"

La presidenza di turno dell'Ue della Romania avverra' "in un momento cruciale per il futuro dell'Ue", con lo scoccare della Brexit e importanti dossier da approvare, tra cui il nuovo bilancio pluriennale dell'Ue, il governo di Bucarest "e' ben preparato e sara' capace di chiudere un certo numero di progetti, siamo sulla stessa lunghezza d'onda". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un punto stampa congiunto con la premier romena Viorica Dancila, dopo un incontro preparatorio tra i rappresentanti della Romania e i commissari Ue. "Ci sono 257 proposte legislative lasciate sul tavolo dalla Commissione Ue, spero che la presidenza austriaca ne concludera' alcune, ma ci sara' ancora da fare per la presidenza romena, in un perido breve di piu' o meno 3 mesi", prima del congelamento dell'attivita' dell'Europarlamento in vista delle Europee a maggio 2019, ha spiegato Juncker. "A volte ci sono divergenze sullo stato di diritto, ma non riguardano la presidenza, quanto piuttosto le relazioni bilaterali tra l'Ue e la Romania", ha sottolineato Juncker, dicendosi "ancora convinto" che la Romania riuscira' a far parte dell'area di Schengen "prima della fine del mandato della Commissione", a patto che compia "ancora alcuni sforzi".