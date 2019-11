Romania, il nuovo governo di Ludovic Orban ottiene la fiducia. Esulta Ursula

ROMANIA: IL NUOVO GOVERNO DI LUDOVIC ORBAN OTTIENE LA FIDUCIA

Il nuovo governo guidato dal premier Ludovic Orban ha ottenuto la fiducia del Parlamento, con 240 voti, sette in più della soglia minima richiesta. L'esito della fiducia è stato in forse fino all'ultimo, a conferma dell'instabilità che permane nella politica romena. Orban, 56 anni, leader del Partito nazionale liberale, precedentemente all'opposizione, succede alla social democratica Viorica Dancila, sfiduciata dal Parlamento il 10 ottobre. Il governo della Dancila è stato il terzo governo social democratico a cadere, dalle elezioni tenute alla fine del 2016.

ROMANIA: ORA VIA LIBERA ANCHE PER VON DER LEYEN

Il nuovo esecutivo guidato da Orban dovrebbe rimanere in carica fino alle nuove elezioni, previste un anno, anche se non è escluso un voto anticipato in primavera. Nel frattempo, il 10 novembre si terranno le elezioni presidenziali, che con molta probabilità saranno risolte al ballottaggio, previsto due settimane dopo. Favorito è il presidente uscente Klaus Iohannis, sostenuto dai nazional liberali di Orban. Ora il governo dovrebbe anche proporre il nome del commissario Ue. Esulta anche Ursula von der Leyen, che conserva così la speranza di entrare in carica a dicembre mentre con la mancata fiducia al governo romeno avrebbe dovuto aspettare gennaio 2020.