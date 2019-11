Romania, Muresan indicato commissario. Ma a Ursula manca il tassello Uk

La Romania indica Muresan come candidato commissario Ue

E' Sigfried Muresan il nome che il nuovo governo della Romania guidato da Ludovic Orban, proporrà come commissario europeo. Lo riporta l'agenzia Hotnews. Il paese balcanico è l'unico a non aver ancora un rappresentante nella futura commissione di Ursula von der Leyen, dopo che la precedente candidatura del governo socialdemocratico è stata bocciata. Il liberale Muresan è attualmente parlamentare europeo. La candidatura ufficiale sarà presentata appena i nuovi ministri riceveranno l'investitura, procedura ancora in corso e che terminerà in giornata.

Per l'insediamento di Von der Leyen resta l'incognita Regno Unito

La mossa smuove lo stallo di Bruxelles e fa crescere l'ipotesi che la squadra di Ursula von der Leyen possa finalmente insediarsi il primo dicembre, anche se rimane l'incognita del commissario del Regno Unito dopo la proroga della Brexit. Il pressing di von der Leyen sulle autorità romene è stato molto forte nei giorni scorsi: la presidente eletta aveva più volte definito "urgente" la nomina di un candidato da parte di Bucarest. Francia e Ungheria hanno indicato da tempo i loro nomi (Thierry Breton per Parigi e Oliver Varhelyi per Budapest) e il calendario delle audizioni dei commissari all'Europarlamento, fermo da una decina di giorni proprio a causa della mancata designazione da parte della Romania, potrebbe essere aggiornato a breve.