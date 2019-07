Romania, scandalo Alexandra: si dimette il ministro dell'Interno

Romania: 'caso Alexandra', si dimette il ministro dell'Interno

Si è dimesso il ministro dell'Interno rumeno, Nicolae Moga, travolto dalle critiche per come le forze dell'ordine hanno reagito alle richieste di aiuto di una minorenne, Alexandra, rapita e assassinata la settimana scorsa. "Ho preso questa decisione per salvare il prestigio di questa istituzione, molto colpita dalle insufficienti azioni di alcuni dei suoi dipendenti", ha detto Moga in una conferenza stampa a Bucarest.

Lo scandalo Alexandra fa traballare il governo in Romania

Il caso, che secondo molti dimostra l'incapacità di un intero sistema, monta da giorni in Romania e ha scatenato imponenti manifestazioni di protesta. La ragazzina, Alexandra Macesanu, è stata rapita mercoledì scorso da un uomo che l'ha caricata su un'auto mentre faceva l'autostop per tornare a casa. Giovedi' e' riuscita a contattare la polizia per ben tre volte e a chiedere aiuto. Ma gli investigatori, pur dotati di strumenti rinnovati di recente con milioni di euro, non l'hanno trovata in tempo.