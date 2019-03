Russia, anche Fico "amico" di Putin: "Via le sanzioni Ue a Mosca"

Russia, Fico alla Duma: "Basta sanzioni a Mosca"

"L'Italia ritiene che il dialogo interparlamentare sia una condizione fondamentale per risolvere i problemi che dobbiamo affrontare e per questo vi e' un ampio consenso tra le forze politiche rappresentate alla Camera dei deputati italiana per operare attivamente con gli altri partner del Consiglio d'Europa affinche' sia superato il regime di sanzioni adottato nel 2014 con la sospensione del diritto di voto e delle altre prerogative della delegazione parlamentare russa". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento alla Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo.

"La presenza dei colleghi del Parlamento russo in seno all'Assemblea parlamentare e' di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi alla base del Consiglio d'Europa - ha spiegato Fico - se cosi' non fosse, negheremmo il senso stesso del dialogo interparlamentare, incentrato sui diritti fondamentali e sullo stato di diritto". Italia e Russia, ha detto ancora il presidente della Camera, "sono chiamate a intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali, tra cui appunto il Consiglio d'Europa", che e' una delle piu' antiche organizzazioni internazionali in Europa e unisce 47 paesi con una popolazione di oltre 830 milioni di persone.