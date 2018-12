Russia, Putin avverte Ue e Usa: "Sistema deterrenza nucleare al collasso"

Russia: Putin,sistema deterrenza nucleare globale sta collassando

"Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale di deterrenza" e c'e' un pericolo di "catastrofe globale" nell'idea che prende piede in Occidente di "usare armi nucleari di bassa potenza". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, aggiungendo che "la superiorita' russa nella difesa missilistica e' un elemento di deterrenza nella corsa globale agli armamenti e serve a mantenere la parita' strategica". "C'e' una tendenza ad abbassare la soglia per l'uso di armi nucleari", ha avvertito, sottolineando che in Occidente "e' apparsa l'idea di usare armi nucleari a bassa carica, che potrebbe portare a una catastrofe globale". "Se arriveranno i missili in Europa poi l'Occidente non strilli, se noi reagiremo", ha detto, auspicando che "l'umanita' abbia abbastanza buon senso per evitare il peggio".

Russia: Putin, "Ritiro Usa da Inf? Garantiremo nostra sicurezza"

"E' molto difficile immaginare come evolvera' la situazione" dopo l'uscita degli Usa dal Trattato sull'eliminazione dei missili a raggio corto e intermedio (Inf), ma la Russia dovra' "garantire la propria sicurezza". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno. "Ora gli Stati Uniti stanno facendo un altro passo, stanno lasciando l'Inf. Cosa accadra'? E' molto difficile immaginare come evolvera' la situazione", ha dichiarato, ribadendo che se i missili americani verranno dispiegati in Europa, Mosca "dovra' rispondere e garantire la propria sicurezza".

Russia: Putin, con casi spie l'Occidente vuole contenere Mosca

I casi delle spie russe arrestate o denunciate in Occidente mirano a "contenere la Russia". Ne e' convinto il presidente Vladimir Putin, che nel corso della sua conferenza stampa di fine anno ha respinto cosi' le accuse mosse da piu' Paesi al Cremlino sull'uso spregiudicato delle sue risorse di intelligence all'estero. Il capo del Cremlino ha fatto riferimento diretto a due casi: l'avvelenamento con un agente nervino dell'ex spia doppiogiochista Serghei Skripal e di sua figlia Yulia, a Salisbury, e la condanna di Maria Butina negli Stati Uniti per aver agito come agente straniero in modo illegale. "Non capisco - ha ribadito - di cosa possa riconoscersi colpevole Butina: non ricopriva alcuna mansione per il governo russo e non ci sono basi per le accuse"."Se non ci fossero stati gli Skripal, si sarebbero inventati qualcos'altro", ha proseguito. "C'e' solo uno scopo dietro questo: contenere lo sviluppo della Russia come possibile rivale".