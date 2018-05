Russia, Putin si è insediato per il quarto mandato: l'ombra dello zar sull'Ue

Russia: bagno di folla all'insediamento, Putin rompe tradizione

La cerimonia d'insediamento di Vladimir Putin, svoltasi al Cremlino, ha rotto alcune tradizioni, che avevano caratterizzato i precedenti mandati del leader russo. Putin è uscito a piedi dal suo studio nel Palazzo del Senato al Cremlino e la nuova limousine presidenziale, made in Russia - ideata all'interno del progetto 'Kortezh' - lo ha portato al Gran Palazzo, dove, nella Sala di Sant'Andrea, si e' svolta la cerimonia di giuramento. Un copione diverso dall'ultimo volta, nel 2012, quando il suo corteo in auto - allora era una Mercedes - aveva percorso il centro di Mosca in uno scenario surreale, con le strade vuote e in totale assenza di folla. Allora in molti avevano commentato la scena come il simbolo della distanza tra il leader e il popolo. Forse proprio per evitare il ripetersi di tali letture, per l'avvio del suo quarto mandato il presidente si e' concesso un bagno di folla del tutto inusuale per questa occasione così solenne. Al termine del giuramento e del discorso il presidente e' uscito - come prevede il cerimoniale - sulla piazza delle Cattedrali del Cremlino, dove ha incontrato il reggimento presidenziale, alla presenza però di circa 2.000 persone, tra cui rappresentanti di varie organizzazioni di volontari, membri della sua campagna elettorale e molti giovani attivisti, con cui si è fatto foto e si è intrattenuto a parlare per qualche minuto. Putin, 65 anni, e' al potere dal 31 dicembre 1999. Da allora ha ricoperto sia la carica di presidente che di primo ministro (dal 2000 al 2018). Putin ha vinto le presidenziali del 18 marzo con oltre il 76% dei voti, in un voto svoltosi senza brogli vistosi, ma che caratterizzato dall'assenza di una reale competizione politica.

Russia: insediamento Putin, anche Schoreder e Seagal tra ospiti

Cinquemila ospiti, secondo la Interfax, hanno assistito - all'interno delle mura rosse del Cremlino - alla cerimonia d'insediamento di Vladimir Putin, che ha giurato come presidente della Federazione russa, dando il via al suo quarto mandato. Circa 2.000 persone erano ad aspettarlo nella piazza delle Cattedrali, dove Putin ha fatto un inusuale bagno di folla, dopo la cerimonia. Tra gli invitati in prima fila, nella Sala di Sant'Andrea del Gran Palazzo del Cremlino, vi era l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, in piedi accanto al premier Dmitri Medvedev e al patriarca di Mosca Kirill. Le telecamere, che hanno trasmesso in diretta la cerimonia, hanno inquadrato anche l'arrivo dell'attore americano Steven Seagal, che due anni fa ha chiesto e ottenuto la cittadinanza russa. Al precedente insediamento di Putin, nel maggio 2012, aveva partecipato anche l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Medvedev premier. Ombre sull'Ue

Come molti analisti avevano previsto, il presidente russo Vladimir Putin proposto il capo del governo uscente Dmitry Medvedev come nuovo premier. Lo riferisce il Cremlino. Come previsto dalla Costituzione, il governo si è dimesso e i ministri resteranno in carica fino alla formazione del nuovo esecutivo, che avverra' in tempi rapidi. Il nuovo mandato di Putin getta nuove ombre sull'Ue, con cui i rapporti non sono idilliaci. In particolare sui paesi dell'Est europeo e quelli affacciati sul mar Baltico. L'Italia, invece, spera, siano ridotte le sanzioni economiche che tante ripercussioni stanno avendo sulle nostre aziende.