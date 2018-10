Russia, qualche crepa nell'impero di Putin: lo zar scende ancora nei sondaggi

RUSSIA, CONTINUA A SCENDERE LA POPOLARITA' DI PUTIN

Il gradimento per il presidente Vladimir Putin fra i russi è sceso al 66 per cento, quattro punti in meno da agosto, 16 in meno rispetto ad aprile, il livello più basso dal 2013, prima del picco di consensi dell'agosto del 2014 (87 per cento) sulla scia dell'annessione della Crimea alla Russia, emerge da un sondaggio di Levada che conferma la tendenza dell'erosione del sostegno per il leader russo in atto da tempo e accelerata con la riforma delle pensioni da cui ha cercato di prendere le distanze. La percentuale dei russi che hanno espresso disapprovazione per le azioni di Putin è quasi raddoppiato da aprile, passando dal 17 al 33 per cento.

RUSSIA, PRIME CREPE NELL'IMPERO DI PUTIN

In un altro sondaggio pubblicato dall'istituto di ricerche indipendente russo all'inizio del mese, solo il 39 per cento dei russi citava Putin come l'esponente politico di cui si fida maggiormente, un crollo di venti punti in un anno. Contrariamente a quanto accaduto per Putin, il gradimento per il suo premier Dmitry Medvedev, in caduta libera nei mesi scorsi dopo le accuse di corruzione formulate dall'oppositore Aleksei Navalny e contro le cui azioni si è espresso il 64 per cento degli intervistati, è risalito al 34 per cento, di sei punti rispetto allo scorso agosto. Malgrado la contestata riforma delle pensioni sia stata varata proprio da Medvedev.