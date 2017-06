Russiagate, anche Farage entra nell'inchiesta. "Persona informata dei fatti"

Russiagate: Farage 'persona informata dei fatti'

L'ex leader dell'Ukip, il britannico Nigel Farage, è considerato 'persona informata dei fatti' nell'inchiesta sul Russiagate, l'indagine del controspionaggio Usa che sta indagando su presunti legami tra il Cremlino e la campagna elettorale di Donald Trump. Lo scrive il Guardian, citando fonti a conoscenza dell'indagine. Secondo le fonti citate dal quotidiano britannico, Farage sarebbe stato 'attenzionato' dall'Fbi a causa dei suoi rapporti con persone legate sia a Trump che a Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, che lo stesso Farage ha incontrato a marzo. Il Guardian precisa che l'ex leader dell'Ukip non è "sospettato o oggetto dell'inchiesta", ma "persona di interesse, il che significa che gli inquirenti ritengono che possa avere delle informazioni riguardo gli atti in esame" e quindi potrebbe essere ascoltato.

I legami di Farage con Assange e gli uomini vicini a Trump

"La prossimità di Farage a persone al centro dell'inchiesta è stata esaminata come elemento di una indagine più ampia sulle modalità con cui la Russia avrebbe influenzato la campagna elettorale Usa". La fonte ha citato in particolare i legami di Farage con Roger Stone, consigliere di lungo corso di Donald Trump, che ha ammesso di essere in contatto con Guccifer 2.0, un hacker che le agenzie di intelligence Usa ritengono sia un agente del Cremlino.

Farage si difende: "Nessun legame con l'inchiesta"

Il portavoce di Farage ha affermato che l'ex numero uno dell'Ukip non ha mai lavorato con funzionari russi e ha definito le domande del Guardian "vergognose e isteriche". "Nigel non è mai stato in Russia, né ha mai lavorato con le autorità russe", ha aggiunto il portavoce, che non ha risposto alla domanda se Farage fosse a conoscenza o meno dell'inchiesta dell'Fbi. No comment anche alla domanda se lo stesso Farage abbia ricevuto compensi per le sue partecipazioni televisive su Russia Today, tre negli ultimi 18 mesi. Una fonte vicina alle indagini ha detto che l'esame delle attività di Farage è particolarmente delicata a casua del suo status di parlamentare europeo. L'ufficio stampa dell'Fbi non ha commentato la notizia.