Salute, allarme acrilamide nei dolci delle feste

Natale, biscotti delle feste dannosi per la salute causa acrilamide

Si chiama acrilamide ed é una sostanza cancerogena presente nei prodotti da forno che subiscono cotture ad alte temperature o doppie cotture. Concentrazioni molto elevate di questa sostanza sono state trovate nei biscotti allo zenzero tipici della tradizione tedesca, ma venduti largamente anche in Italia. Indagini simili, condotte da associazioni per la difesa dei consumatori, sono state fatte anche in Norvegia e in Ungheria con risultati simili.

Che cos'é l'acrilamide?

L'acrilamide si forma durante la cottura ad alte temperature di cibi contenenti carboidrati. Sono a rischio quindi tutti i prodotti da forno, ma anche patatine fritte e hamburger. La Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento che vuole limitare la presenza di acrilamide all'interno dei cibi per tutelare la salute dei consumatori. Ma molte aziende del settore alimentare si sono opposte facendo pressioni sull'Unione europea per annacquare la proposta di legge. Le lobby non riconoscono la pericolosità dell'acrilamide, non si tratta di un rischio per la salute perché non causa tumori.

I consumatori in rivolta

"Non c'é davvero alcun motivo per cui la salute dei consumatori deve essere messa a rischio in questo modo", ha dichiarato Nusa Urbancic, leader dell'associazione Changing Markets, autrice dell'indagine sui biscotti natalizi. "E' un comportamento che nuoce alla salute dei consumatori, soprattutto di quelli pi´¨vulnerabili. . Spero che la Commissione europea arrivi presto ad una proposta per vietare la presenza di questa sostanza nei cibi".

Acrilamide, l'Efsa lancia l'allarme: tossico, causa il cancro

L'acrilamide, ingerito insieme a cibi ricchi di carboidrati cotti sopra i 120 gradi, puó modificare il nostro Dna causando tumori. L'European Food Safety Authority (EFSA) nel 2015 ha pubblicato un report lanciando l'allarme. L'Efsa ha però ricordato che non esistono evidenze scientifiche schiaccianti, soprattutto sul livello di acrilamide che puó essere tollerato dal nostro organismo senza intaccare la salute umana (sviluppando quindi tumori).