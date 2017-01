Salute, tatuaggi cancerogeni se esposti al sole. Colpa dell'inchiostro

Tatuaggi a rischio cancro, l'allarme Ue sull'inchiostro

Gli inchiostri utilizzati per fare i tatuaggi contengono delle sostanze che possono essere nocive per la salute umana. A lanciare l'allarme é uno studio della Commissione europea che rivela come i pigmenti usati dai tatuatori contengano delle impurità che non dovrebbero entrare a contatto con la pelle umana e possono costituire un rischio per la salute.

Inchiostri non resistenti alla luce del sole

Nel mirino della Commissione europea finisce anche il trucco semi-permanente. Gli inchiostri utilizzati infatti provengono per la maggior parte dagli Stati Uniti e rischiano di degradarsi nella pelle soprattutto se questa viene esposta al sole, come accade di frequente durante l'estate.

Tatuaggi, rischio cancro

Circa l'80% degli inchiostri per i tatoo sono biologici e più del 60% contiene composti azotati che in alcuni casi si possono scindere in ammine aromatiche, sostanze cancerogene. Senza contare, rivela lo studio, che in alcune analisi sono stati trovati sul mercato europeo inchiostri tossici e illegali provenienti dall'estero.

Tatuaggi, un rischio per la salute dei cittadini europei

Si tratta di un dato che pone un serio rischio per la salute pubblica visto che il 12% dei cittadini europei ha almeno un tatuaggio, mentre la percentuale raddoppia se si oltrepassa l'Atlantico. Quando si decide di tatuarsi bisogna inoltre ricordare che nel 5% dei casi si contraggono delle infezioni che devono poi essere curate con gli antibiotici. E che in molti casi le sostanze iniettate sotto-pelle causano reazioni allergiche anche violente.