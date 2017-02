Salute, l'Ue premia un test rapido per capire se serve l'antibiotico

Infezioni, un test per sapere se é virale o batterica

L'abuso di antibiotici per curare malattie che non li richiederebbero ha provocato una resistenza alle cure che, secondo le stime della Commissione europea, senza un adeguato piano di interventi puó provocare fino a un milione di morti ogni anno nel mondo da qui al 2050. Ecco perché l'esecutivo comunitario ha assegnato un premio di un milione di euro alla scoperta di un semplicissimo test per accertare se un'infezione é di origine virale o batterica (solo nel secondo caso si cura con l'antibiotico).

Un semplice test per limitare l'uso di antibiotici

Si tratta di un test di digitopuntura in grado di diagnosticare in meno di dieci minuti un'infezione batterica; sará disponibile entro il 2018 ed é stato sviluppato dalla societá Minicare, grazie a uno sforzo di ricerca combinato della societá svedese P&M Venge e dell'olandese Philips Electronics.

In aumento i casi di batteri resistenti agli antibiotici

"L'uso eccessivo e l'abuso di antibiotici costituisce una grave minaccia per la salute pubblica - ha commentato il commissario alla Ricerca Carlos Moedas - Facciamo sí che i pazienti possano usufruire di questo dispositivo al piú presto, in modo che gli antibiotici siano usati solo per infezioni batteriche e non per le infezioni virali, per le quali sono inefficaci e non necessari. Si tratta di un contributo per lottare contro l'aumento della resistenza agli antimicrobici".

Nel mirino dell'Ue anche gli allevamenti intensivi

Un altro premio, destinato alle Ong che combattono la minaccia per la salute umana rappresentata dalla resistenza agli antibiotici, e' stato assegnato al Beuc, l'organizzazione europea dei consumatori, per la campagna "From farm to you", che ha aumentato la consapevolezza delle cause della resistenza, come l'uso eccessivo di antibiotici per il bestiame e il loro utilizzo uso improprio nella medicina umana.

Usa, donna muore per una infezione resistente a tutti gli antibiotici

E' di questi giorni la notizia che una donna americana e' morta in seguito a una infezione risultata resistente a ogni tipo di antibiotico disponibile negli Usa. La 70enne e' deceduta in Nevada nello scorso mese di settembre dopo essere stata ricoverata in ospedale per una frattura. La morte riferisce lo US Center for Disease Control and Prevention e' avvenuta per sepsi, a causa di un raro batterio del tipo "carbapenem-resistant Enterobacteriaceae" (CRE), nel caso specifico conosciuto come "Klebsiella pneumoniae". I medici non hanno ancora capito come il batterio che ha infettato la donna abbia acquisito una simile resistenza, si e' anche avanzata l'ipotesi che il tutto possa essere collegato a un precedente ricovero in India.

Dopo la morte della paziente e' stata accertata una possibile risposta al farmaco del tipo "fosfomicina", ancora non approvato dalle autorita' sanitarie Usa. Le infezioni antibiotico resistenti sono state classificate come una grave minaccia per la salute umana dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Alcuni medici americani chiedono alle autorita' sanitarie Usa maggiore disponibilita' nell'utilizzo di antibiotici rilevatisi efficaci per l'uso in altri paesi.