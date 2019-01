Salvini a Varsavia, la Polonia con lui. Morawiecki: "L'Ue discrimina"

Ue: premier polacco in linea con l'Italia, "Bruxelles discrimina"

Il governo polacco condivide "molte" delle critiche rivolte all'Ue dal vice premier italiano, Matteo Salvini. Lo ha detto il premier conservatore polacco, Mateusz Morawiecki, accusando Bruxelles di discriminare alcuni Stati membri, nel giorno del faccia a faccia tra il potente leader del partito nazionalista al potere, Jaroslaw Kaczynski, e il leader della Lega, in Polonia alla ricerca di un'asse sovranista per le elezioni europee.

"Diversi Stati membri sono trattati in modo differente (da Bruxelles, ndr) nell'ambito di situazioni molto simili. Il che - aggiunge Morawiecki - probabilmente risponde alla definizione di discriminazione. Un Paese ha un deficit di bilancio del 2,4% e un altro (la Francia, ndr) ha un deficit che supera il 3% e sono trattati in maniera diversa in virtu' di altri fattori". "Non ci dovrebbe essere disparita' di trattamento da parte di Bruxelles", ha osservato il premier polacco, aggiungendo di essere "con Salvini sulla stessa lunghezza d'onda su molte questioni europee".