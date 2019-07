Sanchez bocciato: niente governo. Spagna verso elezioni a novembre

Niente da fare. Pedro Sanchez viene bocciato in Parlamento. Il leader socialista non riesce a formare il governo in Spagna, dopo la conclusione negativa dei negoziati con Podemos. Si va verso le elezioni il 10 novembre, a meno che entro il 23 settembre Sanchez non trovi nuove, improbabili, soluzioni.

SPAGNA: PODEMOS ANNUNCIA ASTENSIONE, BOCCIATURA PER SANCHEZ

Dopo il fallimento di un tentativo in extremis di accordo, Podemos ha deciso di astenersi al secondo voto di investitura a premier di Pedro Sanchez. Lo ha confermato nel suo intervento in aula il leader socialista: "con dispiacere costato che persiste il blocco in Parlamento - ha detto - per ottenere l'investitura avevo bisogno di un accordo con il mio alleato principale, Unida Podemos, e l'astensione di uno dei partiti costituzionali".

Spagna: Sanchez, "mai stati problemi su programma ma su ministri, persa un'occasione storica"

A impedire un accordo per un governo di coalizione di sinistra in Spagna non sono stati i dissidi sul programma, ma la questione dei ministri. Lo ha affermato il leader socialista Pedro Sanchez, citato da El Pais, parlando in Parlamento prima della votazione sulla fiducia. Podemos ha annunciato che si asterra', facendo mancare i numeri necessari per l'investitura. "Non ci sono mai stati problemi sul programma che hanno impedito un accordo, il problema erano i ministri", ha accusato il leader del Psoe, puntando il dito contro Podemos. Sanchez ha lamentato la perdita di "un'opportunita' storica". Sanchez ha quindi avvertito Pablo Iglesias, leader di Podemos, di non essere disposto a formare un esecutivo "a qualunque prezzo" ne' un "governo qualsiasi". L'obiettivo è formare un governo plurale ma che marci "in un'unica direzione", ha affermato. Dopo aver sottolineato che l'offerta proposta al partito della sinistra radicale "non era un'umiliazione", il leader dei socialisti ha spiegato di essersi rifiutato di dare il ministero delle Finanze a Podemos perche' non si puo' dare il controllo sui conti a qualcuno che non ha mai gestito un bilancio.

Spagna: Iglesias, governo non si negozia in 48 ore senza rispetto

Pablo Iglesias, leader di Podemos, ha chiesto "rispetto" al leader socialista spagnolo, Pedro Sanchez, sostenendo che non si puo' negoziare in 48 ore un accordo che non si è riusciti a trovare in 80 giorni. La risposta arriva dopo che Iglesias ha annunciato l'astensione del partito in occasione della votazione sulla fiducia a Sanchez, facendo mancare al leader socialista i voti per l'investitura.