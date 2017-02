Sanzioni alla Russia, Berlino nella bufera per Nord Stream

Merkel nella bufera per l'appoggio al Nord Stream

Angela Merkel é al centro delle polemiche internazionali. Dopo le accuse provenienti dagli Stati Uniti sull'euro-marco manipolato a vantaggio dell'export teutonico, la politica commerciale estera della Repubblica federale é sotto attacco anche sul fronte dell'energia. A molti infatti non é piaciuto il doppio gioco della Cancelliera che da un lato spinge per rinnovare le sanzioni a Mosca per l'annessione della Crimea e dall'altro però stringe accordi con Gazprom, azienda di Stato russa del gas, per importare metano dalla Siberia.

Sanzioni a Mosca, un duro colpo all'economia

Nel 2013 l’Italia era il secondo esportatore verso la Russia fra i Paesi europei con 10,8 miliardi di export, un interscambio di 40 miliardi e un tasso di crescita dell’8.4%. Ma le sanzioni hanno affossato il commercio. Per Istat nel 2015 il valore dell'export nostrano verso la Russia è calato di ben 3,7 miliardi rispetto al 2013. Ma le cose vanno male per tutta l'Europa. Secondo uno il Wifo (Vienna Institute for International Economic Studies) in Europa sono stati persi 44 miliardi di export e 900mila posti di lavoro, con il rischio di perdere 100 miliardi e 2,2 milioni di posti di lavoro a regime.

L'Unione europea rinnova le sanzioni

A dicembre i 28 leader europei hanno concordato, dietro pressioni tedesche, di rinnovare le sanzioni economiche contro la Russia varate per l'annessione della Crimea e la destabilizzazione del Donbass. Le misure colpiscono i settori finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso civile-militare.

Il doppio gioco della Merkel

Dunque da un lato Angela Merkel é stata una grande promotrice delle sanzioni alla Russia, ma dall'altro é anche una sostenitrice del gasdotto Nord Stream 2 che collegherà la Germania direttamente alla Russia. Un progetto avversato da molti Stati Ue e anche dall'amministrazione Obama. Il fatto é che l'Europa giá dipende largamente dal metano che proviene dalla Siberia e costruire nuove infrastrutture aumenterà solo la dipendenza. Insomma, se Putin decidesse di chiudere i rubinetti lascerebbe al freddo mezza Europa.

Italia contraria al gasdotto

Nello specifico l'Italia, con l'ex premier Renzi, si é schierata piú volte contro il gasdotto del mare del Nord. Secondo Palazzo Chigi infatti in questo modo si lega l'Europa alla Russia in maniera poco lungimirante. Inoltre per l'Italia la costruzione del Nord Stream significa perdere la possibilitá di veder costruiti altri gasdotti che interessano il nostro territorio, dal Turkish stream al Tap.

In ballo commesse e affari per miliardi di euro

Gli interessi in ballo sono enormi. Due delle sei società che hanno firmato l’accordo con Gazprom per il Nord Stream 2 sono tedesche (la E.On e la Basf-Wintershall), mentre i tubi e le apparecchiature tecniche per realizzare la pipeline sotto il Baltico saranno prodotti da società tedesche.

Quei legami poco chiari tra Spd e il Cremlino

A molti non va giú che il partito socialdemocratico tedesco, il cui leader Sigmar Gabriel é vicecancelliere, abbia un rapporto 'speciale' con Mosca. L'ex segretario e cancelliere, Gerhard Schröder, è entrato nel “supervisory board” del Nord Stream nel 2005, poche settimane dopo avere lasciato la guida del governo.