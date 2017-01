Schiaffo dei Liberali a Grillo: rifiutato l'ingresso del M5S nell'Alde

Beppe Grillo si affaccia verso l’Aula dagli spalti di Montecitorio

Ci sono "troppe divergenze su temi europei essenziali" per poter procedere all'accordo fra il Movimento 5 Stelle e il gruppo Alde al Parlamento europeo. E' quanto ha sostenuto il leader liberale, Guy Verhofstadt, presentando all'ufficio di presidenza del partito il ritiro della proposta. "Sono arrivato alla conclusione che non esistono garanzie sufficienti per concludere un programma comune in vista di riformare l'Europa - si legge nella dichiarazione di Verhofstadt resa pubblica dopo la riunione con i capi delegazione - non esistono abbastanza punti di accordo per dare seguito alla domanda del Movimento 5 Stelle di raggiungere l'Alde". Nonostante cio', conclude l'ex premier belga, "su questioni di interesse comune come l'ambiente, la trasparenza e la democrazia diretta, Alde e Movimento 5 Stelle continueranno a collaborare strettamente".

Delusione per Grillo

In una nota gli eurodeputati pentastellati si dicono delusi dalla decisione di Verhofstadt: L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo. Questa posizione ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma. Tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi. Abbiamo fatto tremare il sistema come mai prima. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato e sono stati al nostro fianco. La delegazione del MoVimento 5 Stelle in Parlamento Europeo continuerà la sua attività per creare un gruppo politico autonomo per la prossima legislatura europea: il DDM (Direct Democracy Movement).

Il dilemma del gruppo dei Non Iscritti o il ritorno nell'Efdd

In questo modo risulta vana la votazione effettuata online dagli attivisti del Movimento. A questo punto i vertici del M5S dovranno decidere se ritornare nell'Efdd, il gruppo che condividono con l'Ukip di Nigel Farage, oppure entrare nel gruppo dei Non iscritti. Nel primo caso Grillo dovrá affrontare l'ira dell'alleato che ha giudicato sbagliata la fuga dei 5Stelle verso il gruppo liberale. Si potrebbe addirittura arrivare ad un voto interno all'Efdd per cacciare i grillini. La seconda ipotesi, quella del Gruppo dei Non Iscritti, relegherebbe il M5S all'irrilevanza: non avrebbero infatti tempo di parola in Aula, non potrebbero essere relatori di proposte legislative né ricevere i fondi destinati ai gruppi.

Bufera nell'Alde, francesi e tedeschi contrari all'accordo

A bloccare tutto sembra siano stati francesi e tedeschi. "Molti di noi non possono concepire che un gruppo che ha sempre fatto della coerenza europeista la sua bandiera possa fare una scelta come quella di accogliere il movimento politico di Beppe Grillo. Secondo la leader della delegazione francese alla Alde, Marielle de Sarnez "con questa mossa Guy Verhofstadt ha perso quella piccola possibilita' che aveva di fare un accordo con i socialisti e diventare presidente del Parlamento europeo. Inoltre, da domani sera, comunque andranno le cose, il gruppo Alde e' come se non esistesse piu'. Se, infatti, ci sara' l'ingresso del Movimento 5 Stelle, molti di noi ne trarranno le conseguenze", lasciando intendere che sarebbero in tanti ad abbandonare il gruppo.

Stasera i capi delle delegazioni nazionali nell'Alde si riuniscono per un primo esame della situazione ma il no a Grillo sembra ormai scontato. "C'e' una questione di merito, perche' abbiamo scoperto questa cosa all'ultimo momento ed e' stato un tentativo di colpo di mano - ha detto de Sarnez - e io stessa l'ho saputo da Verhofstadt venerdi' scorso: questo non e' molto democratico". Quanto ai documenti gia' messi a punto dai rispettivi leader, "come sapete in politica le carte non valgono niente: si puo' firmare qualsiasi documento e poi disattenderlo, conosciamo la politica italiana che e' come quella francese".

La decisione, ha spiegato ancora l'esponente del Movimento democratico, il partito francese guidato da Francois Bayrou, non verra' presa questa sera, ma domani con il voto di tutti gli eletti del gruppo Alde. "Ho gia' una prima lista di persone che voteranno contro. Sono contrari i francesi, i tedeschi, gli svedesi, i danesi, i lituani e gli estoni. Come me, non capiscono perche' il gruppo piu' coerente del Parlamento, guidato da un uomo conosciuto in tutta Europa per il suo europeismo, debba allearsi con un movimento populista. E se Verhofstadt aveva una piccola chance che Pittella rinunciasse alla sua nomina per fare argine contro il Ppe votando per lui, ora non ce l'ha piu', e non l'avra' nemmeno se lo obbligheremo a fare marcia indietro. Non capisco". La settimana prossima, al Parlamento europeo si votera' per il rinnovo del presidente. I candidati dei principali partiti sono Antonio Tajani (Ppe), Gianni Pittella (S&D) e Guy Verhofstadt (Alde).

Grillo: "Fermati dall’establishment"

​

Beppe Grillo non ha potuto dunque che provare a derubricare il passo falso come un azione dell’"establishment" che avrebbe deciso "di fermare l’ingresso del Movimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo". Una posizione che, scrive ai suoi seguaci, "ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma". Tuttavia "tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi. Abbiamo fatto tremare il sistema come mai prima".