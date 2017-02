Scissione Pd, democratici divisi anche a Strasburgo

Parlamento Ue, cinque i dem pronti a lasciare

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Anche a livello europeo c'é grande subbuglio tra i deputati democratici per quello che sta accadendo in patria. Le voci di scissioni all'interno del Pd si rincorrono e sono sempre più concrete. E cosí anche a Strasburgo alcuni deputati dem stanno pensando di dire addio al partito per dare vita anche a livello europeo alla nuova 'cosa' che potrebbe nascere in Italia.

All'Assemblea di domenica si scoprono le carte

Gli occhi di tutti sono puntati sull'Assemblea di domenica in cui Matteo Renzi dovrebbe annunciare le sue dimissioni da segretario. A questo punto seguiranno gli incontri (infuocati) nei circoli per arrivare poi al Congresso e all'elezione di un nuovo segretario che, per lo statuto Pd, é anche il candidato premier del partito. Ma una parte dei democratici potrebbe decidere di non seguire questo percorso e di andare a fondare un movimento autonomo.

Due i motivi per fare un nuovo partito

Le ragioni sono principalmente due. Prima di tutto la nuova formazione, a sinistra di un Pd sempre piú centrista, avrebbe come obiettivo quello di raccogliere i voti dei delusi del renzismo, dei 5Stelle scettici e di chi non va a votare. Secondo La Stampa ci sarebbe stato un incontro ieri a Roma tra Michele Emiliano, Roberto Speranza ed Enrico Rossi proprio per dare vita a questo nuovo soggetto di sinistra.

A pesare é anche la legge elettorale

La seconda ragione é più tecnica. Con una legge elettorale proporzionale é meglio dividersi, fare piú partiti e poi allearsi una volta in Parlamento dove si possono far valere le poltrone prese nelle urne. E' il modello Ulivo che Prodi ha rispolverato qualche settimana fa.

A Strasburgo tre i deputati pronti ad andarsene

Ma a Strasburgo chi sono i deputati pronti a lasciare? Tutti fanno il nome di Antonio Panzeri, da poco nominato presidente della Commissione Diritti umani, che ha guidato il fronte dei no al referendum del 4 dicembre. Con lui ci sarebbero anche Massimo Paolucci e Flavio Zanonato. Su quest'ultimo l'incredulità tra i colleghi é tanta. Zanonato é infatti considerato un 'democratico liberale', più vicino alle posizione dell'Alde (o dell'Ecr, scherzano alcuni) piuttosto che della Gue (la sinistra radicale).

In forse anche Schlein e Cofferati

C'é poi l'incognita di Sergio Cofferati, da sempre critico con Renzi e che ha abbandonato il Pd dopo i fatti liguri. L'ex segretario della Cgil siede ancora nel gruppo S&D nonostante non sia più del Pd, così come Elly Schlein, civatiana fuoriuscita dal partito quando Pippo se ne andó per fondare Possibile.

In molti rimangono ancora coperti

A Strasburgo la componente renziana é molto forte. Tuttavia circolano altri nomi, ma per ora nessuno é venuto allo scoperto. La paura é che la nuova formazione faccia la fine proprio del movimento di Civati: scompaia nel nulla. E' tradizione della sinistra dividersi al suo interno in partiti sempre piú piccoli e in molti sono scettici sulla reale capacità che un nuovo soggetto avrebbe di intercettare quel 10-15 per cento di elettorato a sinistra del Pd.