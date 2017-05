Scozia, Sturgeon sfida May: "Se vinco le elezioni nuovo referendum"

LA SCOZIA VUOL UN NUOVO REFERENDUM

La Scozia torna a bussare a Londra per ottenere l'indipendenza. "Se il Partito Nazionale Scozzese dovesse vincere nella maggior parte delle sedi in Scozia alle elezioni generali dell'8 giugno, il rifiuto del primo ministro Theresa May di accettare un secondo referendum di indipendenza sarà insostenibile", ha dichiarato il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon.

DOPO LA BREXIT PUO' RIBALTARSI TUTTO

Il SNP, che occupa 56 dei 59 posti scozzesi al parlamento britannico alle ultime elezioni nel 2015, ha detto che gli scozzesi dovrebbero avere la possibilità di votare di nuovo sull'indipendenzaalla luce della Brexit. I sondaggi mostrano che la SNP è destinata a vincere facilmente in Scozia nel mese di giugno, anche se i conservatori dovrebbero portare a casa qualche seggio, in quanto la necessità di mantenere insieme il Regno Unito sta prendendo corpo.

SCINTILLE TRA THERESA MAY E NICOLA STURGEON

Gli scozzesi hanno respinto l'indipendenza di dieci punti percentuali nel 2014 e il sostegno alla secessione da allora è poco cambiato. Ma dopo la Brexit, alla quale i scozzesi hanno votato contro in massa, potrebbe ribaltarsi la situazione. Theresa May non sembra intenzionata a concedere un nuovo referendum ma la Sturgeon insiste. Tra Londra ed Edimburgo sono previste scintille.