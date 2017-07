Segreto bancario addio, la Svizzera punta sulla stabilità monetaria

La Svizzera punta sulla stabilitá del Franco

Dal 2018 la Svizzera dovrà dire addio al segreto bancario. Per questo motivo molti investitori esteri, che hanno nascosto nel piccolo Stato alpino ingenti fortune, potrebbero decidere di traslocare altrove i loro soldi. Sarebbe un danno enorme per la Confederazione che basa gran parte della sua fortuna sulla gestione dei patrimoni esteri. Per evitarlo Berna ha deciso di giocarsi la carta della stabilità monetaria.

La Svizzera dice addio al segreto bancario

A partire dal primo gennaio 2018 la Svizzera sarà costretta a comunicare alle autorità che lo chiederanno i nomi delle persone che hanno un conto corrente in Svizzera. L'apertura della Confederazione si é resa necessaria dopo che i partner europei (e non solo) hanno deciso di non tollerare piú che i propri paperoni nascondessero fortune al Fisco portandole al di lá del confine. Dal 2018 Berna ha cosí messo in conto di perdere alcuni dei suoi clienti, quelli almeno che hanno qualcosa da nascondere al Fisco degli altri Paesi europei. Ma per evitare di subire un colpo troppo duro il governo ha deciso di varare un piano alternativo di attrazione.

Berna ora punta sulla stabilità del franco

Crédit Suisse, in cooperazione con la London Business School e la Cambridge Judge Business School, hanno pubblicato uno studio che dimostra come negli ultimi 117 anni il franco svizzero sia stata la moneta piú stabile dell'intero pianeta. E in un momento di crisi finanziarie, di bolle speculative e di Stati (e banche) in rosso e a rischio crack questo primato puó valere molto. Berna é infatti sicura che molti risparmiatori, spaventati dall'instabilità finanziaria, si rifugeranno nel conio elvetico per scappare a crisi bancarie, crack di Stati e all'inflazione.

Inflazione stabile al 2%

Giá, l'inflazione. E' il rischio di chi investe in valute. Basta una impennata dell'inflazione per ridurre il valore di un patrimonio anche di cifre considerevoli. E allora lo studio mette a confronto il franco svizzero con alcune delle maggiori monete del mondo arrivando alla conclusione che il conio della Confederazione é anche quello che nel corso degli anni ha perso meno valore. Paragonata al dollaro statunitense, il franco ha ridotto il suo potere di acquisto di 12 volte rispetto ad inizio del secolo scorso, mentre la divisa statunitense di 28.