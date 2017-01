Sentenza Consulta, Bruxelles teme il rischio ingovernabilità per l'Italia

Bruxelles preoccupata per la sentenza della Corte sulal legge elettorale

La sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum ha gettato molti alti funzionari dell'Unione europea nello sconforto. La decisione dei giudici di bocciare il ballottaggio e rendere irraggiungibile il premio di amggioranza ha di fatto ripiombato il Paese nella Prima Repubblica, un periodo segnato dall'ingovernabilitá e dalle spese incontrollate.

Nessun vincitore il giorno dopo le elezioni

Giá, perché la legge elettorale uscita a pezzi dal vaglio delal Corte non drá al Paese nessuna amggioranza sicura. Primo, perché si vota con un proporzionale che distribuisce seggi a tutti i partiti in egual misura. Secondo, perché non prevede soglie di sbarramento degne di questo nome (appena il 3% alla Camera). Terzo, perché il premio di maggioranza si ottiene solo superando il 40%, un'utopia per tutti i partiti in questa fase. Ergo, le maggioranze si faranno in parlamento, con cambi di casacca, patti e voltafaccia.

Conti pubblici in disordine

Instabilitá politica dunque, e incapacitá (probabile) di varare riforme di peso. ma anche conti pubblici fuori controllo. Secondo diversi studi internazionali i Paesi che hanno sistemi proporzionali tendono a spendere di piú facendo debito. Uno degli spauracchi di Bruxelles. In un sistema proporzionale puro le urne sono dietro l'angolo, le alleanze ballerine, e nessuno vuole scontentare l'elettorato con riforme improntate al rigore. Meglio fare debito.

Elezioni giá ad aprile

In primavera si voterá in Francia, poi sará il turno dell'Olanda e a fine anno della Germania. E l'Italia? Per Salvini si puó votare anche subito, ad aprile, mentre i bersaniani vorrebbero arrivare a fine legislatura. Armonizzare le due leggi (Camera e Senato), arrivare ad una modifica concordata per poi andare a votare. Berlusconi prende tempo, si dice con i suoi soddisfatto perché la Consulta ha lasciato i capilista bloccati ma ritiene che non sia necessaria alcuna accelerazione sulle urne anticipate. Forza Italia punta quindi ad un tavolo sulla legge elettorale, ma allo stesso modo teme di restare l'unica forza a 'resistere' alla necessitá di andare alle urne. In realtá al momento e' in corso una fase di riflessione nel partito azzurro, anche legata al fatto che il Cavaliere é in attesa della sentenza della Corte di Strasburgo sulla sua candidabilitá.

Ma il fronte del 'voto subito' é pronto ad attrarre chi in FI intende restare legato alla vecchia alleanza del centrodestra. Ed é lo stesso Berlusconi che, spiegano dall'ala barricadera azzurra, dovrá venire a patti con Salvini. Toti é pronto a tirar fuori dal cassetto il progetto della lista unica, qualora il Pd non dovesse modificare il premio di maggioranza e consegnarlo alla coalizione. Intanto Salvini, lo stesso governatore azzurro in Liguria e Meloni, scenderanno sabato in piazza. "La sentenza significa voto subito. E' una bella giornata per la democrazia", dice Salvini. "Ora che abbiamo anche una legge elettorale non ci sono più scuse: sabato 28 gennaio tutti in piazza a Roma per chiedere elezioni subito", afferma anche Meloni.