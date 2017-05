Servizi di informazione, dal governo via libera alla gara Ue

Il ministro dello Sport con delega all'editoria, Luca Lotti

Il governo ha deciso di mettere a gara i servizi di informazione, ma questa volta aprendo la corsa anche alle agenzie internazionali. L'esecutivo infatti acquista oggi i servizi di informazione (come le notizie di agenzia) dai fornitori italiani che 'aggiornano' su ció che accade nel mondo e in Italia il governo e le amministrazioni centrali e decentrate. Un appalto da 40 milioni di euro a cui oggi potranno partecipare anche colossi come Reuters, Associated Press e altri.

Appalti pubblici dell'informazione per 40 milioni

L'importo complessivo a base d'asta é di 39,9 milioni di euro e rappresenta un incremento significativo delle risorse rispetto allo stanziamento degli anni precedenti, pari a 33,6 milioni di euro. Ad aggiudicarsi il ricco appalto non puó essere una sola agenzia, perché la gara è suddivisa in 10 lotti e ciascuna societá di informazione puó accaparrarsi un solo lotto.

L'Fnsi: a rischio i posti di lavoro

"Pur riservandoci di approfondire i contenuti dei bandi, ribadiamo la netta contrarieta' per una scelta di cui, evidentemente, il governo si assume la responsabilita'. Le gare europee, in ogni caso, non consentono di superare l'incognita rappresentata dai possibili contenziosi in sede giudiziaria che, come e' stato dimostrato nel recente passato, possono mettere in crisi imprese e a rischio i posti di lavoro. L'auspicio e' che il governo trovi il modo per garantire la certezza delle risorse alle imprese anche nel caso di contenziosi giudiziari. Se cosi' non fosse, al danno si aggiungerebbe la beffa e non vorremmo che a pagare fossero i lavoratori", ha dichiarato il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso.

Lotti: si va verso bandi europei

Il ministro dello Sport con delega all'editoria, Luca Lotti, ha assicurato di aver tenuto conto dei rilievi e delle preoccupazioni dell'Fnsi, soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma ha ribadito la necessita' di procedere attraverso due distinti bandi europei, uno per l'Italia uno per le notizie dall'estero, e che le soluzioni prospettate dal sindacato non erano a giudizio dei tecnici del governo risolutive delle criticita' e dei problemi che si sono verificati nel passato recente".