Siae, procedura Ue contro l'Italia. Fedez vince la battaglia con Franceschini

Caso Siae, procedura Ue contro l'Italia

Nuova spina per l'Italia nel già non semplice momento nei rapporti con l'Unione Europea. Bruxelles ha infatti deciso di prendere provvedimenti sulla nota querelle Siae che ha generato una battaglia senza esclusione di colpi tra il ministro Franceschini e il cantante Fedez. La Commissione Ue ha infatti deciso di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia sulla gestione dei diritti d’autore. Secondo l'esecutivo comunitario, infatti, nonostante la parziale riforma di Franceschini ci si trova ancora in una situazione di mancata concorrenza.

Fedez vince la battaglia con Franceschini

Si tratta di una vittoria per Fedez e per altri cantanti che avevano sollevato polemiche sul punto. L’obiettivo dell'Ue è quello di consentire agli artisti di poter scegliere a quale operatore affidare i propri interessi. Il caso era esploso in tutta la sua forza allo scorso festival di Sanremo, con molti dei cantanti sul palco tra cui Gigi D’Alessio che avevano deciso di non farsi rappresentare dalla Siae, con gli organizzatori che non avevano potuto pagarli quanto avrebbero dovuto perché la legge li obbliga a operare con la società che detiene il monopolio. Fedez è stato il più attivo sul tema, dopo che si è visto negare i proventi di 9 concerti del suo tour estivo. Ora l'Italia dovrà provare a uniformarsi alle regole Ue.

Il Pd prova a scavalcare Franceschini sulla liberalizzazione dei diritti d'autore

Nel frattempo il Pd sta già provando a scavalcare Franceschini sull'argomento. “L’emendamento sulla cosiddetta liberalizzazione dei diritti d’autore è stato giudicato inammissibile per difetto di materia in quanto la Presidenza della Camera ha ritenuto ammissibili solo gli emendamenti relativi a situazioni ove è in corso una procedura di infrazione", ha spiegato il deputato Pd Emiliano Minnucci dopo la bocciatura del suo emendamento alla Camera. "Nonostante ciò, resta il fatto che il percorso verso una vera apertura del mercato dei diritti d’autore deve essere un atto caratterizzante l’agenda politica del Partito Democratico e, di conseguenza, del nostro Parlamento. Come ho ribadito in queste ultime ore, la questione non deve essere inquadrata come una battaglia tra Fedez o Franceschini o tra i nuovi e i vecchi democratici: dobbiamo aprire, piuttosto, una discussione sulla liberalizzazione non solo per non lasciare campo libero ai grillini ma anche e soprattutto perché molti cittadini giustamente ce lo chiedono. In quest’ottica, malgrado il ‘no’ odierno, presenterò una PdL o riproporrò lo stesso emendamento in un altro provvedimento, con l’obiettivo di aprire la strada verso un vero e proprio completamento del processo di liberalizzazione dei diritti d’autore. Siamo solo all’inizio”.