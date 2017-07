Sigarette, in Francia a 10 euro al pacchetto

Francia, aumenta il prezzo delle sigarette

Emmanuel Macron ha deciso di fare la guerra alle sigarette. Il governo francese ha annunciato che un pacchetto di bionde costerà 10 euro, il prezzo piú alto in assoluto pagato dagli amanti del tabacco in tutta l'Unione. Parigi ha cosí superato Irlanda e Regno Unito, gli Stati dove fino ad oggi il vizio del fumo era il piú costoso.

Aumenta il prezzo delle sigarette, da 7 a 10 euro

Il governo francese aumenterà il prezzo delle sigarette da 7 a 10 euro. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Edouard Philippe, nel suo discorso all'Assemblea Nazionale. "Il tabacco fa oltre 80 mila vittime all'anno - ha detto Philippe - é la prima causa di mortalitá evitabile e il consumo di tabacco aumenta tra gli adolescenti. Non si puó non fare niente". Il prezzo del pacchetto dunque, ha proseguito, sará aumentato "progressivamente" a 10 euro.

Aumenti anche per le sigarette italiane

Ci sono le motivazioni salutistiche, certo, ma aumentare le tasse sui tabacchi ha anche il grande pregio di rimpinguare le casse dello Stato. E infatti il governo italiano ha deciso un mini-manovra su sigarette, sigari e tabacco trinciato per recuperare 80 milioni quest'anno e 125 il prossimo. L'obiettivo di governo si traduce in un aumento di 10 centesimi a pacchetto, che oggi costa tra i 5 e i 6 euro, ancora ben lontani dai prezzi francesi.

Pacchetti anonimi e immagini raccapriccianti

In Francia intanto sono ormai diffusi da oltre un anno i pacchetti anonimi e con immagini raccapriccianti di persone affette da malattie legate al fumo. Gli esperti di marketing neurologico peró affermano che il provvedimento é inutile. Primo, perché molti si sono dotati di astucci per i pacchetti. Secondo, perché il cervello dei fumatori si é ormai abituato alle immagini e le elimina inconsciamente al momento in cui si prende in mano un pacchetto.