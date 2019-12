Siria, Merkel il prossimo mese ad Ankara: vertice con Erdogan su Medio Oriente

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, visitera' la Turchia il mese prossimo per sollecitare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a sostenere il patto migratorio concordato con l'Unione europea. Lo ha riferito la Sueddeutsche Zeitung. Erdogan ha avvertito domenica scorsa che la Turchia, che ospita gia' circa 3,7 milioni di rifugiati siriani, non sarebbe in grado di gestire una nuova ondata di migranti se i tentativi di siriani e russi di riprendere la provincia di Idlib, roccaforte dei ribelli, dovessero causare un ulteriore esodo di migranti.