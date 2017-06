Sisma, dall'Ue 1,2 mld per la ricostruzione. Tajani: "Condizioni di vantaggio"

L'Unione europea stanzia ogni anno miliardi di euro per dare impulso alle economie delle regioni più svantaggiare dell'Unione. Sono i famosi Fondi strutturali, quelli che spesso l'Italia non riesce neppure a spendere. Solitamente sono fondi che richiedono un cofinanziamento da parte di governo o Regioni per essere utilizzati. Viene presentato un progetto (che deve rispondere ai criteri stabiliti dall'Ue) e a seconda della regione in cui viene implementato riceve fondi europei in percentuali variabili, dal 50% al 75% dell'importo totale. Nel caso della ricostruzione post sisma Bruxelles ha deciso, dietro forte pressione del Parlamento Ue, di fare una eccezione accorando un finanziamento del 95%.

"La decisione presa dal Parlamento europea autorizzare non solo l'utilizzo dei Fondi strutturali per la ricostruzione post-sisma, ma limita il cofinanziamento nazionale al 5%. E' un'ottima notizia e conferma il mio impegno e quello di tutti gli eurodeputati a favore delle popolazioni colpite dal sisma", ha dichiarato Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento che si é sempre battuto a Bruxelles per sostenere la ricostruzione in Italia. "Noi avevamo proposto di eliminare completamente il cofinanziamento degli Stati, ma in sede di Consiglio gli Stati membri si sono opposti. Il risultato, ottimo, del 95% é stato raggiunto dopo una durissima negoziazione".

Questi finanziamenti aggiuntivi si aggiungono agli aiuti già offerti attraverso il Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE). Il regolamento è stato già concordato con il Consiglio a maggio ed è stata approvato in plenari con 625 voti favorevoli 5 contrari e 28 astenuti.

Il nuovo regolamento modificherà la Politica di coesione 2014-2020 introducendo un asse prioritario per le operazioni di ricostruzione con un tasso di co-finanziamento che può arrivare fino al 95% di supporto da parte del FESR. Questi aiuti saranno dati agli Stati membri e alle regioni colpite da disastri naturali grandi o locali, come l’Italia dopo i terremoti di agosto e ottobre, completando gli aiuti già disponibili grazie al Fondo di solidarietà.

La data di inizio dell'ammissibilità delle spese dei beneficiari avrà effetto retroattivo per poter consentire l’ammissibilità delle spese sostenute e pagate dalla data in cui è avvenuto il disastro ambientale. Questo regolamento si applicherà retroattivamente dal primo gennaio 2014.