Sophia, la Germania sfida l'Ue e colpisce l'Italia:vuol spaccare i sovranisti?

LA GERMANIA SI RITIRA DA SOPHIA: ECCO PERCHE'

La Germania "sospende momentaneamente la propria partecipazione" alla missione Sophia. Il ministero della Difesa tedesco ha spiegato che, "per il momento", la Germania non dispiegherà altre unità della propria Marina nel dispositivo di Sophia quando il mandato operativo della fregata "Augsburg" terminerà il 6 febbraio prossimo. Tra le ragioni di questa decisione vi è la scadenza del mandato operativo di Sophia, prevista per il 31 marzo prossimo. La Germania sostiene che, "se la Ue non concorda un'estensione del mandato" di Sophia, "viene a mancare il fondamento giuridico" per la partecipazione della Marina tedesca. Un ulteriore motivo per cui la Germania ha deciso di sospendere la propria partecipazione a Sophia è "il mutamento del suo mandato negli ultimi mesi".

BERLINO SFIDA L'UE E COLPISCE L'ITALIA: UN CALCOLO POLITICO?

E fin qui siamo alle parole. Ma nella realtà dietro la mossa ci sarebbe un preciso intento politico, che come prima doppia conseguenza ha quella di sfidare l'Unione europea e colpire l'Italia. Secondo i maligni, la mossa della Merkel sarebbe un tentativo di mettere in difficoltà l'Italia di Matteo Salvini sulla questione migranti e strizzare l'occhio invece ai sovranisti del Nord-Est, ben contenti se l'operazione Sophia saltasse visto che da parte loro non hanno mai accettato migranti. Che la mossa di Berlino sia un tentativo di incrinare l'asse sovranista in vista delle elezioni europee? Il sospetto c'è, e a pagarne le spese potrebbe essere ancora una volta l'Italia ancora una volta lasciata sola ad affrontare l'emergenza migranti.