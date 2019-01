Sophia, Mogherini: "Se l'Italia non la vuole più l'Ue è pronta a chiuderla"

Migranti, Federica Mogherini: "Se l'Italia non vuole più Sophia siamo pronti a chiuderla"

"Se oggi l'Italia, che ha il comando e il quartiere generale dell'operazione, non vuole piu' Sophia, siamo pronti a chiuderla". Lo dicono fonti vicine all'alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. "Operazione Sophia e' stata ed e' ancora un'eccellenza della politica di difesa europea - aggiungono le stesse fonti - Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la guardia costiera libica, e salvato vite umane. Sophia ha portato tutta l'Unione Europea nel Mediterraneo, dove l'Italia era sola prima del 2015. Se oggi l'Italia, che ha il comando e il quartiere generale dell'operazione, non vuole piu' Sophia, siamo pronti a chiuderla".

Ue e Germania mettono nell'angolo l'Italia sulla questione Sophia

Pare dunque che l'obiettivo si sposti subito dalla Germania all'Italia, almeno da parte dell'Ue. Il messaggio è dunque che non sarebbe più la Germania a sfilarsi ma l'Italia a non voler più continuare la missione Sophia.