Soros espulso da Oban trova asilo da Kurz: la sua università apre a Vienna

Soros trova asilo in Austria dopo lo scontro con Orban

George Soros trova casa in Austria. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha ricevuto in cancelleria George Soros, l'investitore americano, per un colloquio di lavoro in merito all'insediamento a Vienna dell'università Ceu (Central European University), fondata da Soros nel 1991. Lo ha riferito lo stesso cancelliere dal suo account Twitter. Con l'occasione i due si sono scambiati opinioni sull'Europa e su temi di politica estera. Il finanziere riceve così "asilo" in Austria dopo lo scontro durissimo con Viktor Orban in Ungheria, che aveva portato alla chiusura dell'università in terra magiara.

L'università di Soros apre a Vienna

Riguardo alla politica migratoria sono emersi "modi di vedere diversi" mentre su Brexit entrambi hanno concordato che una 'hard Brexit' dovrebbe essere evitata in ogni caso, riferiscono fonti vicine alla cancelleria citate in'articolo linkato dal cancelliere nel suo twitt. Soros ha ringraziato l'Austria per il suo impegno nei Balcani. Il tweet di Kurz e' stato poi seguito da un'ondata di insulti a sfondo razzista e antisemita.